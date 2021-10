3

{ "productList": { "type": "Product List Viewed", "data": { "currency": "TRY", "products": [ { "product_id": "10032413", "position": 1, "sku": "000000010032413001", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Cool Diamonds Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Hardal", "price": "89.99", "variant": "Z00086", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032413", "dimension15": "000000010032413001", "dimension16": "119.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47104", "dimension31": "" }, { "product_id": "10033027", "position": 2, "sku": "000000010033027001", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Pinstripes Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Mavi", "price": "89.99", "variant": "Z00139", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10033027", "dimension15": "000000010033027001", "dimension16": "119.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47077", "dimension31": "" }, { "product_id": "10033258", "position": 3, "sku": "000000010033258001", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Diamond Vitrail Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Lacivert", "price": "89.99", "variant": "Z00130", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10033258", "dimension15": "000000010033258001", "dimension16": "119.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47085", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032415", "position": 4, "sku": "000000010032415001", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Zigzag Mono Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Lacivert", "price": "89.99", "variant": "Z00130", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032415", "dimension15": "000000010032415001", "dimension16": "119.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47063", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032414", "position": 5, "sku": "000000010032414001", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Mono Flowers Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm İndigo", "price": "89.99", "variant": "Z00087", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032414", "dimension15": "000000010032414001", "dimension16": "119.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47281", "dimension31": "" }, { "product_id": "10033000", "position": 6, "sku": "000000010033000001", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Checks Soft Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Antrasit", "price": "89.99", "variant": "Z00035", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10033000", "dimension15": "000000010033000001", "dimension16": "119.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47075", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032803", "position": 7, "sku": "000000010032803001", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Modern Patch Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Lacivert", "price": "119.99", "variant": "Z00130", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032803", "dimension15": "000000010032803001", "dimension16": "149.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47268", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032537", "position": 8, "sku": "000000010032537001", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Shade Garden Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Antrasit \u002D Bej", "price": "119.99", "variant": "Z02449", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032537", "dimension15": "000000010032537001", "dimension16": "149.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47452", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032537", "position": 9, "sku": "000000010032537003", "category": "Pamuklu Battaniye", "name": "Shade Garden Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Terracota \u002D Bej", "price": "119.99", "variant": "Z02450", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032537", "dimension15": "000000010032537003", "dimension16": "149.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47753", "dimension31": "" }, { "product_id": "10030000", "position": 10, "sku": "000000010030000001", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Barleycorn Scotch Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Lacivert", "price": "89.99", "variant": "Z00130", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10030000", "dimension15": "000000010030000001", "dimension16": "149.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "38261", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032900", "position": 11, "sku": "000000010032900001", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Barleycorn Scotch Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Bordo Bej", "price": "89.99", "variant": "Z02388", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032900", "dimension15": "000000010032900001", "dimension16": "149.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47073", "dimension31": "" }, { "product_id": "10033028", "position": 12, "sku": "000000010033028002", "category": "Çift Kişilik Battaniye", "name": "Bold Stripe Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 200x220 Cm Kırmızı \u002D Mavi", "price": "99.99", "variant": "Z00100", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10033028", "dimension15": "000000010033028002", "dimension16": "139.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z01348", "dimension30": "47346", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032484", "position": 13, "sku": "000000010032484004", "category": "TV Battaniyesi", "name": "Softy Wellsoft Tv Battaniye 120x170 Cm Krem", "price": "69.99", "variant": "Z00119", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032484", "dimension15": "000000010032484004", "dimension16": "89.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00443", "dimension30": "47812", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032484", "position": 14, "sku": "000000010032484003", "category": "TV Battaniyesi", "name": "Softy Wellsoft Tv Battaniye 120x170 Cm Vizon", "price": "69.99", "variant": "Z00217", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032484", "dimension15": "000000010032484003", "dimension16": "89.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00443", "dimension30": "47809", "dimension31": "" }, { "product_id": "10033200", "position": 15, "sku": "000000010033200002", "category": "TV Battaniyesi", "name": "Deer Land Akrilik Tv Battaniye 130x170 Cm Taş Rengi", "price": "89.99", "variant": "Z00206", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10033200", "dimension15": "000000010033200002", "dimension16": "119.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00565", "dimension30": "47845", "dimension31": "" }, { "product_id": "10029909", "position": 16, "sku": "000000010029909001", "category": "TV Battaniyesi", "name": "Arty Stripe Akrilik Tv Battaniye 130x170 Cm Siyah", "price": "89.99", "variant": "Z00193", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10029909", "dimension15": "000000010029909001", "dimension16": "119.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00565", "dimension30": "37540", "dimension31": "" }, { "product_id": "10029911", "position": 17, "sku": "000000010029911001", "category": "TV Battaniyesi", "name": "English Home Akrilik Tv Battaniye 130x170 Cm Lacivert", "price": "89.99", "variant": "Z00130", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10029911", "dimension15": "000000010029911001", "dimension16": "119.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00565", "dimension30": "37542", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032484", "position": 18, "sku": "000000010032484002", "category": "TV Battaniyesi", "name": "Softy Wellsoft Tv Battaniye 120x170 Cm Sisli Leylak", "price": "69.99", "variant": "Z02417", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032484", "dimension15": "000000010032484002", "dimension16": "89.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00443", "dimension30": "47813", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032540", "position": 19, "sku": "000000010032540001", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Plain Check Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Antrasit", "price": "89.99", "variant": "Z00035", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032540", "dimension15": "000000010032540001", "dimension16": "149.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47658", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032540", "position": 20, "sku": "000000010032540003", "category": "Pamuklu Battaniye", "name": "Plain Check Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Kahve", "price": "89.99", "variant": "Z00088", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032540", "dimension15": "000000010032540003", "dimension16": "149.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47758", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032539", "position": 21, "sku": "000000010032539001", "category": "Pamuklu Battaniye", "name": "Viola Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Lacivert", "price": "119.99", "variant": "Z00130", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032539", "dimension15": "000000010032539001", "dimension16": "149.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47756", "dimension31": "" }, { "product_id": "10033258", "position": 22, "sku": "000000010033258002", "category": "Çift Kişilik Battaniye", "name": "Diamond Vitrail Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 200x220 Cm Lacivert", "price": "99.99", "variant": "Z00130", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10033258", "dimension15": "000000010033258002", "dimension16": "139.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z01348", "dimension30": "47091", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032525", "position": 23, "sku": "000000010032525001", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Deep Forest Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Antrasit \u002D Yeşil", "price": "119.99", "variant": "Z02448", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032525", "dimension15": "000000010032525001", "dimension16": "149.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47794", "dimension31": "" }, { "product_id": "10029689", "position": 24, "sku": "000000010029689007", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Plain Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Gri \u002D Lacivert", "price": "89.99", "variant": "Z00079", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10029689", "dimension15": "000000010029689007", "dimension16": "149.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "37492", "dimension31": "" }, { "product_id": "10030265", "position": 25, "sku": "000000010030265002", "category": "TV Battaniyesi", "name": "Dupplin Check Simli Akrilik Tv Battaniye 120x170 Cm Pudra", "price": "89.99", "variant": "Z00273", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10030265", "dimension15": "000000010030265002", "dimension16": "119.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00443", "dimension30": "40338", "dimension31": "" }, { "product_id": "10030052", "position": 26, "sku": "000000010030052002", "category": "TV Battaniyesi", "name": "Check Polar Tv Battaniye 120x170 Cm Gül Kurusu", "price": "39.99", "variant": "Z00082", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10030052", "dimension15": "000000010030052002", "dimension16": "59.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00443", "dimension30": "40336", "dimension31": "" }, { "product_id": "10030052", "position": 27, "sku": "000000010030052001", "category": "TV Battaniyesi", "name": "Check Polar Tv Battaniye 120x170 Cm Lacivert", "price": "39.99", "variant": "Z00130", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10030052", "dimension15": "000000010030052001", "dimension16": "59.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00443", "dimension30": "37548", "dimension31": "" }, { "product_id": "10033197", "position": 28, "sku": "000000010033197001", "category": "TV Battaniyesi", "name": "Newyork City Akrilik Tv Battaniye 130x170 Cm Antrasit", "price": "89.99", "variant": "Z00035", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10033197", "dimension15": "000000010033197001", "dimension16": "119.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00565", "dimension30": "47237", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032484", "position": 29, "sku": "000000010032484001", "category": "TV Battaniyesi", "name": "Softy Wellsoft Tv Battaniye 120x170 Cm Çikolata", "price": "69.99", "variant": "Z00063", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032484", "dimension15": "000000010032484001", "dimension16": "89.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00443", "dimension30": "47808", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032543", "position": 30, "sku": "000000010032543001", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Melange Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Antrasit", "price": "119.99", "variant": "Z00035", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032543", "dimension15": "000000010032543001", "dimension16": "149.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47208", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032524", "position": 31, "sku": "000000010032524003", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Plain Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Lacivert\u002D Mavi", "price": "89.99", "variant": "Z00227", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032524", "dimension15": "000000010032524003", "dimension16": "149.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47265", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032524", "position": 32, "sku": "000000010032524001", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Plain Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Antrasit \u002D Turuncu", "price": "89.99", "variant": "Z02446", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032524", "dimension15": "000000010032524001", "dimension16": "149.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47205", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032541", "position": 33, "sku": "000000010032541001", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Thin Stripe Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Antrasit – Hardal", "price": "119.99", "variant": "Z02451", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032541", "dimension15": "000000010032541001", "dimension16": "149.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47164", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032411", "position": 34, "sku": "000000010032411001", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Rope Stripes Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Siyah", "price": "89.99", "variant": "Z00193", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032411", "dimension15": "000000010032411001", "dimension16": "119.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47141", "dimension31": "" }, { "product_id": "10033027", "position": 35, "sku": "000000010033027004", "category": "Çift Kişilik Battaniye", "name": "Pinstripes Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 200x220 Cm Hardal", "price": "99.99", "variant": "Z00086", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10033027", "dimension15": "000000010033027004", "dimension16": "139.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z01348", "dimension30": "47154", "dimension31": "" }, { "product_id": "10029689", "position": 36, "sku": "000000010029689003", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Plain Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Bej\u002Dmor", "price": "89.99", "variant": "Z02327", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10029689", "dimension15": "000000010029689003", "dimension16": "149.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "37390", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032413", "position": 37, "sku": "000000010032413002", "category": "Çift Kişilik Battaniye", "name": "Cool Diamonds Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 200x220 Cm Hardal", "price": "99.99", "variant": "Z00086", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032413", "dimension15": "000000010032413002", "dimension16": "139.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z01348", "dimension30": "47068", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032702", "position": 38, "sku": "000000010032702001", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Plain Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Petrol\u002Dkahve", "price": "89.99", "variant": "Z02458", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032702", "dimension15": "000000010032702001", "dimension16": "149.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47213", "dimension31": "" }, { "product_id": "10033000", "position": 39, "sku": "000000010033000003", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "Checks Soft Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Kahve", "price": "89.99", "variant": "Z00088", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10033000", "dimension15": "000000010033000003", "dimension16": "119.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "47333", "dimension31": "" }, { "product_id": "10033000", "position": 40, "sku": "000000010033000004", "category": "Çift Kişilik Battaniye", "name": "Checks Soft Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 180x220 Cm Kahve", "price": "99.99", "variant": "Z00088", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10033000", "dimension15": "000000010033000004", "dimension16": "139.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z01141", "dimension30": "47337", "dimension31": "" }, { "product_id": "10033000", "position": 41, "sku": "000000010033000002", "category": "Çift Kişilik Battaniye", "name": "Checks Soft Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 180x220 Cm Antrasit", "price": "99.99", "variant": "Z00035", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10033000", "dimension15": "000000010033000002", "dimension16": "139.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z01141", "dimension30": "47081", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032415", "position": 42, "sku": "000000010032415002", "category": "Çift Kişilik Battaniye", "name": "Zigzag Mono Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 200x220 Cm Lacivert", "price": "99.99", "variant": "Z00130", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032415", "dimension15": "000000010032415002", "dimension16": "139.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z01348", "dimension30": "47251", "dimension31": "" }, { "product_id": "10033027", "position": 43, "sku": "000000010033027002", "category": "Çift Kişilik Battaniye", "name": "Pinstripes Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 200x220 Cm Mavi", "price": "99.99", "variant": "Z00139", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10033027", "dimension15": "000000010033027002", "dimension16": "139.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z01348", "dimension30": "47082", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032414", "position": 44, "sku": "000000010032414002", "category": "Çift Kişilik Battaniye", "name": "Mono Flowers Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 200x220 Cm İndigo", "price": "99.99", "variant": "Z00087", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032414", "dimension15": "000000010032414002", "dimension16": "139.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z01348", "dimension30": "47282", "dimension31": "" }, { "product_id": "10029694", "position": 45, "sku": "000000010029694001", "category": "Tek Kişilik Battaniye", "name": "English Home Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 Cm Beyaz \u002D Lacivert", "price": "89.99", "variant": "Z00249", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10029694", "dimension15": "000000010029694001", "dimension16": "149.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00828", "dimension30": "37367", "dimension31": "" }, { "product_id": "10029689", "position": 46, "sku": "000000010029689014", "category": "Çift Kişilik Battaniye", "name": "Plain Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 200x220 Cm Siyah\u002Dbej", "price": "99.99", "variant": "Z00355", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10029689", "dimension15": "000000010029689014", "dimension16": "179.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z01348", "dimension30": "37432", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032899", "position": 47, "sku": "000000010032899001", "category": "TV Battaniyesi", "name": "Classy Herringbone Scotch Tv Battaniye 130x170 Cm Gri", "price": "89.99", "variant": "Z00075", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032899", "dimension15": "000000010032899001", "dimension16": "119.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z00565", "dimension30": "48126", "dimension31": "" }, { "product_id": "10032538", "position": 48, "sku": "000000010032538002", "category": "Çift Kişilik Battaniye", "name": "Cult Zigzag Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 200x220 Cm Mavi", "price": "139.99", "variant": "Z00139", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension13": " | ", "dimension14": "10032538", "dimension15": "000000010032538002", "dimension16": "179.99", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "Z01348", "dimension30": "47801", "dimension31": "" } ] } } }