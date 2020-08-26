English Home

İç mekanlarınıza taze bir yaşam enerjisi getiren ve modernizmle iç içe tasarımlara imza atan English Home, dekorasyonunuzu güçlendiren, fonksiyonel, konforlu ve hayatınızı kolaylaştıran koleksiyonlarıyla özgün ürünler sunmaya devam ediyor. Ev tekstili ürünlerinde modern tasarım çizgilerini takip etmeyi sürdüren English Home; mutfak, banyo, salon, dekorasyon, bebek & çocuk, giyim, kişisel bakım & kozmetik alanlarında kendine has bir denklem oluşturuyor ve kolayca stil yaratmanıza yardımcı olan seçkin ürünleri bir araya getiriyor.

Ev Tekstili Modelleriyle Yatak Odanızı Yenileyin

Yatak odaları için tasarladığı onlarca şık ürünle, yatak odalarının alışılmış görüntüsünü değiştiren English Home; sade, zarif ve estetik ev tekstili ürünleriyle aradığınız konforu ayağınıza getiriyor. Hem yatak odanızda hem de çocuk ve genç odalarında kullanabileceğiniz birbirinden renkli nevresim takımı seçenekleri göz dolduruyor. Tek kişilik, çift kişilik ve battal boy olmak üzere üç ayrı konseptte tasarlanan nevresim modelleri, en özel kumaşlardan elde edilerek uyku süreçlerinizi bambaşka bir konforla tanıştırıyor. Yatağınızda ultra konfor ve hijyen sağlayan, uyku süresi boyunca rahatlığınızı korumaya yardımcı olan çarşaf takımı seçenekleri ve lastik çarşaf çeşitleri ise nevresim takımlarının içerisinde ve ek olarak ayrı parçalar halinde de satın alınabiliyor. Çarşaf takımları aracılığıyla yatağınızı koruma altına alabilir, uyku sürecinizde teninizin yumuşak ve konforlu parçalarla temas etmesini sağlayabilirsiniz.

Yatak Örtüsü Çeşitlerini Bir Aksesuara Dönüştürün

English Home yatak örtüsü ve pike takımları, yatak odanızın dekorasyonunu etkileyen en önemli parçalardan. Yatağınızı kamufle eden, aynı zamanda odanızın dekorasyonuna uyum sağlayan sade ve şık yatak örtüleri; takım halinde, yazlık, kışlık, tek kişilik, çift kişilik ya da çok amaçlı olarak tasarlanabiliyor. Müslin, pamuk, polyester, jakarlı, kapitoneli, organik pamuk, örme gibi onlarca farklı kumaş türünden elde edilen pike takımı ve yatak örtüleri, özgün desenleri ve renkleriyle yatak odanızda estetik dokunuşlar yaratıyor. Pike modelleri genel olarak yaz ve ilkbahar aylarında tercih edilse de dekoratif amaçlarla sonbahar ve kış aylarında da kullanılabiliyor. Yatak örtülerine oranla daha ince ve pamuklu kumaşlardan üretilen pikeler, zarif yapılarıyla yatağınızı sararak yatak odanızın daha konforlu bir alan haline gelmesine yardımcı oluyor. Yastık ve yorgan seçenekleriyle uyku süresince vücudunuzu destekleyen ve sıcak kalmanızı sağlayan English Home; ortopedik yastık, kaz tüyü yastık, silikon yastık çeşitleriyle boyun, omuz ve baş desteği sağlıyor. Yün, kaz tüyü, pamuk, mikrofiber, yorgan seçenekleri ise dört mevsim boyunca kullanabileceğiniz bir sıcaklık ve konfor sunuyor.

Zarif Battaniye Modelleriyle Pamuk Dokunuşunu Hissedin

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan battaniye çeşitleri ise English Home dokunuşuyla bambaşka bir doku, sıcaklık, estetik ve konfor sunuyor. Zigzag Waffle, Soffty, Folk, Urban, Mark gibi pamuklu ve ince English Home battaniye tasarımlarını yılın her ayında kullanabilir, geleneksel kalın battaniye seçeneklerinin en modern versiyonlarını da yatak odası kategorisinde inceleyebilirsiniz. Yatak odanızın konseptine göre geleneksel, modern, otantik, retro, minimalist, gibi dekorasyon ve tasarım yöntemleriyle örtüşen ev tekstili ürünlerini odanızın renk ve dizaynına göre seçebilirsiniz. Küçük yatak odaları için daha açık renkli ev tekstili ürünleri tercih edebilir, alan genişliğinin perspektif algısını değiştirmek için daha koyu renklere yönelebilirsiniz. Desen konusunda çok çeşitli tasarımlara imza atan English Home ev tekstili ürünleri arasında; geometrik desenler, çiçek süslemeleri, yazılı, puantiyeli ya da çizgili desenler görebilir, odanızın tasarımına en çok uyan ev tekstili ürünlerine hemen ulaşabilirsiniz. İsterseniz, yatak odanızın ev tekstili ürünlerini birbirine yakın tonlarda seçerek kendi içerisinde eşsiz bir uyum yakalayabilirsiniz. 160 x 240 cm, 220 x 240 cm, 150 x 220 cm gibi çok çeşitli ebatlarda tasarlanan pike ve yatak örtüsü takımlarını, yatak büyüklüğünüze göre dilediğiniz ölçüde satın alabilirsiniz.

Mutfak Eşyaları ile Göz Alıcı Sofralar Hazırlayın

Sofralar için her biri birer aksesuar niteliği taşıyan, görsel açıdan çok zengin ve özel tasarımlar hazırlayan English Home, özel akşam yemeklerinde, günlük yemek rutinlerinizde, özel misafirleriniz için tüm hazırlıklarınızda yanınızda! Masanızda çok şık görüntüler yaratacak olan; servis ve sunum gereçleri, tabak, kase ve katlı servisler ve mutfak masa örtüsü, sofra hazırlık alışkanlıklarınızı değiştiren görüntüler yaratıyor. Masanızın şık görüntüsünü güçlendiren mutfak masa örtüleriyle doğrudan uyum sağlayan Amerikan servis modelleri ise sofranıza modern ve etkileyici bir dokunuş katıyor. Siz de sofranızda farklı bir hava yaratmak, evinizin şık dekorasyonunu harika bir sofrayla tamamlamak istiyorsanız, mutfak masa örtüleriyle birbirini tamamlayan sofra şamdan modellerini tercih edebilir, özel günlerinizi bu şık parçalarla daha da özel bir hale getirebilirsiniz. Mutfak masa örtülerini hem çıplak masa üzerinde hem de masa örtüsü üzerinde kullanabilirsiniz. Vinil, PVC, polyester gibi lekelere karşı dirençli olan kumaş çeşitlerinden elde edilen mutfak masası örtülerini değerlendirebilir, dijital baskı işlemeleri ya da ajur örme teknikleriyle hazırlanmış olan vinil masa örtüleriyle sofranıza estetik bir dokunuş yapabilirsiniz.

Fincan Takımı: Çay & Kahve Saatleriniz İçin

İçecek sunumlarınızı çok daha özgün ve şık bir hale getiren English Home, sohbetlerinize eşlik eden bu özel parçaları görsel zevkinize hitap eden koleksiyonlara dönüştürüyor. Günün her saatinde kullanabileceğiniz çok şık fincan takımı seçenekleri sunarak kahve ve çay keyfinizi eşsiz bir görüntüyle tamamlamanızı sağlıyor. Çok özel bir porselen türü olan ince porselenden elde edilen fincan takımları; renkli çiçek desenleri, geometrik desenler, gold çizgiler ve İngiliz stilinde fincan formlarını bir araya getiriyor. İkili ve altılı gibi farklı sayılarda tasarlanan takımlar, sevdiklerinizle birlikte yapacağınız özel sohbetleriniz için de farklı tasarımlar sunuyor.

Yıkama işlemleriyle oluşabilen deformasyon ve çizilmelere karşı koruyucu sır tabakasına sahip olan ve bu tabaka sayesinde güçlendirilmiş olan çay fincanı takımı ve diğer sunum takımları, uzun yıllar sohbetlerinize eşlik edebiliyor. Misafirlerinize çok lezzetli ve estetik sunumlar yapabileceğiniz kupa çeşitleri ise çeşitli temalarda hazırlanarak misafirlerinize verdiğiniz değeri simgeliyor. İnce ve özel baskılarla tasarlanan kupalar, dekor anlayışınıza uyumlu olarak çok sayıda renk, form ve tema sunuyor. English Home'un ayrıcalıklı tasarımlarıyla kristal, bambu gibi farklı tasarımları bir araya getiren çay bardağı takımları ve sürahi takımları ise günlük çay ve meşrubat sunumlarınızı daha zengin ve gösterişli kılıyor. Mutfak - Sofra kategorisini inceleyerek birbirinden zarif çay & kahve sunum ürünlerine ulaşabilir, kendi zevkinize uygun olan ürün seçeneğine anında ulaşabilirsiniz. Dilerseniz, estetik biçimleriyle göz alıcı görüntüler sunan karaf seçeneklerini değerlendirebilir, sunumlarınıza daha özgün parçalar ekleyebilirsiniz.

Mutfak Eşyaları ile Pratik Çözümler Kazanın

Mutfak eşyaları alanında özgün çizgisini koruyan ve tasarladığı ürünlerle kullanıcılarına pratik çözümler sunan English Home, mutfakta geçirdiğiniz vakti daha keyifli bir hale getiriyor. Mutfak gereçleri, mutfak tekstili, pişirme ürünleri ve mutfağınızı organize eden mutfak düzenleme ürünleriyle fark yaratan English Home, ürünleri aracılığıyla sunduğu çözümlerle mutfakta zaman tasarrufu yapabilmenize de yardımcı oluyor. Vakumlu yapılarıyla besinlerin son kullanım süresini uzatan saklama kabı çeşitleri; paslanmaz çelik, cam, plastik, melamin gibi farklı malzemelerden elde ediliyor ve isteğe bağlı olarak çoklu bir şekilde ya da tekli olarak satın alınabiliyor. Kahvaltılıklarınızı, meyvelerinizi, artan yemeklerinizi ve diğer tüm besinlerinizi saklayabileceğiniz saklama kapları yaklaşık olarak, 14, 16 ve 18 cm ölçülerinde tasarlanıyor.

İsteyen kullanıcılar için 3'lü olarak satışa sunulan saklama kapları, genel olarak tekli bölmelere sahip olsalar da ikili bölmeler halinde de satışa sunuluyor. Özellikle kahvaltılıklarınızı saklayabileceğiniz çok bölmeli saklama kapları, artan besinlerin saklanmasını kolaylaştırıyor. Bambu kapaklı, cam, seramik gibi malzemelerin bir araya geldiği kaplar, özenli desen çalışmaları ve formlarıyla mutfağınızda renkli ve sağlıklı görüntüler oluşturuyor. Hem iş yerinizde hem de evinizde güvenle kullanabileceğiniz termos bardak çeşitleri ise English Home farkıyla içeceklerinizi sıcak ve soğuk tutabilmenizi sağlıyor. Mug formunda tasarlanan termos bardaklar, farklı ölçü seçenekleriyle de kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. Trafikte, seyahatte ve diğer tüm outdoor kullanımlarınızda yanınızda olan mug termos bardakları, modern görüntüleri ve renkli tasarımlarıyla da mutfaklarda yer bulmaya devam ediyor.

Pişirme ürünleriyle kullanıcılarına hayat kurtarıcı alternatifler sunan English Home; kek kalıbı çeşitleri, tencere modelleri, fırın kabı, ızgara ve çaydanlık gibi mutfak gereçleriyle mutfak yaşamınızı kolaylaştırıyor. Evde harika kekler hazırlamanızı sağlayan kalıplar ve minik cupcake ve kurabiye kalıpları da görülebiliyor. Modest ve Jardin serilerinin en özel tencere seçeneklerinden oluşan English Home tencere ürünleri ise son yıllarda yaygın olarak kullanılan ve yanmaz - yapıştırmaz özellikleriyle çok beğenilen granit materyallerden elde ediliyor. Granit tencerelerin yanı sıra geleneksel tencerelerden olan paslanmaz çelik ürünler de bulunuyor. Çeliğin en uzun ömürlü ve dayanıklı oranlarından olan 18/10 seviyesinde tasarlanan tencereler, ikili ya da tekli olarak satışa sunuluyor. Tencereler, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 24 cm ve 26 cm gibi çok çeşitli boyutlarda üretiliyor.

Banyo Paspası, Banyo Halısı ve Daha Fazlası

Banyonuzu baştan sona yenileyebileceğiniz çok özel tasarımları bir araya getiren English Home; banyo dekorunuza katkı sağlayacak olan çamaşır sepeti modelleri, banyonuzda yumuşak bir dokunuş sunan banyo paspası modelleri, duş keyfinizi daha konforlu hale getiren bornoz takımı ve banyo havlusu çeşitleriyle banyonuzu konforlu bir alana dönüştürüyor. İkili olarak satışa sunulan bornozlar; kadın, erkek ve çocuk olmak üzere üç ayrı konseptte tasarlanıyor. Aileler için takımlar halinde satışa sunulan bornoz çeşitleri, bireysel kullanımlar için de şık desenler içeriyor. Su çekim oranları yüksek olan bornozlar; vizon, gül kurusu, lavanta pembesi, mürdüm, mint yeşili, bej gibi özgün renk seçimleri de sunuyor.

Yaz aylarında kullanmak için ideal ürünlerden olan pike bornozlar ve peştamallar ise S, M, L ve XL gibi beden seçimleri yapabilmenizi ve bedeninize tam oturan seçimler yapmanızı kolaylaştırıyor. 60 x 90 cm, 60 x 100 cm gibi farklı ölçüler sunan banyo paspasları, klasik English Home stilinde tasarlanarak banyo dekorunuza ferah bir dokunuş yapıyor. Banyo seramiklerinize uyum sağlayacak olan farklı farklı renk ve desen çeşitleri sunan banyo paspaslarını dilerseniz takım halinde, dilerseniz ayrı ayrı parçalar halinde satın alabilirsiniz. Çok geniş banyolar için banyo halısı modellerini değerlendirebilir, ikili takımlar halinde satışa sunulan banyo paspas takımı çeşitlerine de göz atabilirsiniz. Banyonuz için ayrıca yüz ve el havlusu seçeneklerini gözden geçirebilir, hem mutfağınız için hem de banyonuz için kullanabileceğiniz işlemeli el havluları satın alabilirsiniz.

Halı ve Kilim: Evinizin Zemininde Yumuşak Parçalar

Evinizin zemin bölümlerini daha konforlu, yumuşak ve aynı zamanda daha şık bir hale getiren English Home, halı ve kilim modellerinin zarafetiyle evinizi renklendiriyor. Sadelikten gelen zarif bir şıklığın temsilcisi olan modern halı seçenekleri; bambu, jakarlı, şönil, baskılı, pamuklu, halılarıyla kullanıcılarının zevklerine hitap edebiliyor ve stil arayışlarına cevap verebiliyor. 80 x 150 cm, 120 x 180 cm, 80 x 140 cm, 160 x 230 cm, 150 x 200 cm gibi ebatlarda tasarlanan halılar, kaydırmaz taban özellikleriyle ev dekorasyonu seçimleriniz arasında bütünlük sağlıyor. Salon, yatak odası, genç odası, antre, mutfak gibi bölümlerde kullanabileceğiniz halılar; zemin işlemeli, dijital baskılı, geometrik desenli, eskitmeli gibi çok özgün desen ve biçimlerde hazırlanıyor. Pamuk, polyester gibi malzemelerden üretilen halılar, lekelere karşı dayanıklı yapılarıyla da beğeni kazanıyor. Nem ve küf gibi olumsuz etkenlere karşı güçlendirilmiş olan halı çeşitleri, farklı dekorasyon tiplerine tam uyum sağlayan dizayn seçkisiyle iç mekanlara güçlü bir zenginlik katıyor.

Dekorasyon Ürünleri ile Hayal Gücünüzü Birleştirin

Ev aksesuarları alanında seçkin bir ürün koleksiyonuna sahip olan English Home; koltuk renklerinizle uyumlu olan koltuk şalı modelleri ve dekoratif yastık çeşitleriyle TV keyfinizi daha konforlu kılıyor. TV battaniyesi gibi işlevsel dekorasyon ürünleri bir arada sunan ev dekorasyon ürünleri kategorisi; romantik küpler, askılı aksesuar çeşitleri, kar küreleri ve bereket kuşlarını da kullanıcılarla tanıştırıyor. Yemek büfeleri, yemek masaları, orta sehpalar, TV üniteleri ve kitaplık raflarında kullanabileceğiniz dekoratif aksesuarları; yatak odası ve antre gibi farklı bölümlerde de tercih edebilirsiniz. Yatak odalarında çok şık görüntüler oluşturan mumluk çeşitleri ise evinizin enerjisini değiştiren yapılarıyla dekorunuzda artı güç yaratmanızı mümkün kılıyor.

English Home dekorasyon kategorisinde bir araya gelen vazo modelleri ise yapay çiçekler yardımıyla çok şık görüntüler oluşturabiliyor. Klasik vazo formundan uzaklaşarak modern bir çizgi yakalayan English Home vazoları, 30 cm, 24 cm, 19 cm gibi farklı ölçülerde üretiliyor. Vazolar; amber, gold, ekru, mercan kırmızı, kristal gibi farklı renk ve biçim çalışmalarıyla daha ilgi çekici bir hale geliyor. Dekorasyon ürünleri arasında en çok tercih edilen ürünler arasında dekoratif kutu çeşitleri ve sepet modelleri de bulunuyor. Hem evinizi organize etmenize hem de çok şık görüntüler oluşturmanıza yardımcı olan sepetler, kolalı dantel formunda tığ işi şeklinde ya da hasır örgü formatında tasarlanabiliyor.

Bebek Nevresim Takımı: Bebeğiniz İçin Konforlu Seçimler

English Home, bebekleri için en doğru seçimi yapmak isteyen annelerin de yanında oluyor. Tamamen pamuk materyallerden elde edilen ve bebeğinizin uyku anlarını konforlu geçirmesini sağlayan bebek nevresim takımı seçenekleriyle bebek & çocuk kategorisinde eşsiz fırsatlar sunuluyor. Bebek odalarını güzelleştiren ve antibakteriyel yapılarıyla bebeğinizin sağlığını koruyan nevresim takımları, yastık kılıfı, çarşaf ve nevresim parçalarından meydana geliyor. Genel olarak 100 x 150 cm formatında üretilen bebek nevresimleri, sepet beşik, karyola beşik, büyüyen beşik gibi beşik tiplerinin tamamında kullanılabiliyor. Yumuşacık bebek battaniyesi seçenekleriyle bebeğinize sıcak ve konforlu bir alan yaratan English Home, bebeğinizin ilk aylarından itibaren kullanabileceğiniz eşsiz tasarımlar sunarak bebeğiniz için en iyisini yapmanıza imkan tanıyor. Uyku sırasında ekstra konfor sağlayan bebek pijama modelleri ve yetişkin pijama takımı çeşitleri ise birbirleriyle uyumlu renklerde tasarlanarak rahatlık sunuyor.

Giyim, kişisel bakım ve kozmetik alanında da seçkin ürünler tasarlayan English Home, online satış platformu aracılığıyla hızlı teslimat, 30 gün içerisinde iade garantisi, kargo kampanyaları, mağazadan teslim avantajları ve dönemsel olarak sunulan indirim fırsatlarıyla hem eviniz hem de aileniz için eşsiz fırsatlardan faydalanmanıza olanak tanıyor. Siz de English Home ayrıcalıklarından yararlanabilir, evinizde zarif ve şık görüntüler oluşturmak için hemen alışverişe başlayabilirsiniz.