Anneler Günü Hediyesi





Her sene büyük bir coşkuyla kutlanan Anneler Günü, çocukların annelerine sevgilerini gösterdiği, annelerin de gördükleri bu ilgiyle verdikleri emeklerin karşılığını az da olsa aldığı günlerden bir tanesi. Her ne kadar anneler, bu özel günde çocuklarından hediye beklemediklerini söylüyor olsalar da, çocuklar için annelerini mutlu edecek bir hediye almanın önemi büyük. Ancak bu özel günde, alınacak hediyeye dikkat etmek ve anneler için özel bir kutlama hazırlamak gerekiyor. Günümüzde gittikçe gelişen sektörler her yaşa uygun anneler için çok sayıda farklı hediye seçenekleri sunar. Küreselleşen dünyada medya ve iletişimin gücü, farklı kültür ve yaşam şekillerinin bu konuya bakışını göz önüne serer. Kimi zaman bir ihtiyaç hediye olurken kimi zaman ilgi çeken şeyler hediye olur. Çocuklar için nasılsa, eşleri için de annelik çok özel bir anlam ifade eder. Babalar ve çocuklar Anneler Günü'nün gelmesine yakın süreçte sürpriz planlar yapar ve birlikte hediye seçerler. Bu konuda herkesin bir fikri vardır; bazen ortak karar verilirken bazen de farklı fikirlerin tatlı mücadelesi yaşanır. Üzerimizde sonsuz emekleri olan annelerimize müteşekkir olduğumuzu göstermek için en doğru, en kullanışlı, en güzel hediyeyi bulmak isteriz.





2022 Anneler Günü Ne Zaman?





Türkiye'de baharın gelmesiyle birlikte birçok insanın aklına aynı sorular gelir. "Anneler Günü ne zaman?" ya da "Anneler Günü için ne yapabilirim?" gibi. 2021 yılında Anneler Günü ne zaman sorusunun cevabı; mayıs ayının ikinci pazarı olan 9 Mayıs'tır. Özel günler sevdiklerimize onlara ne kadar değer verdiğimizi hatırlatmak ve gülümsediklerini görmek için var olan zamanlardır. Bu günlerden belki de en kıymetli olanlarından bir tanesi de şüphesiz ki Anneler Günü'dür. Dünyada herkes bu günü annelerinin varlığını onurlandırmak ve eğer hayatta değillerse onları anmak için kutlar. Saygı, vefa gibi kavramlara olan hassasiyet Anneler Günü'nün gerçek değerinin ortaya çıkmasına ve bu günün küresel bir kutlama olmasına sebep olmuştur. Bazı ülkelerde farklı günlerde kutlanıyor olsa da, Anneler Günü tüm insanlığın çok kıymet verdiği bir gündür. Anneler Günü'nün mayıs ayında olması ise adeta bu günün yaz mevsiminin müjdesini simgeleyen bir gün haline gelmesini sağlamıştır.





Anneler Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Anneler Günü dünyanın her yerinde anneleri onurlandırmak için kutlanan bir gündür. Anneler Günü’nün nasıl ortaya çıktığı ile ilgili çok fazla görüş ortaya atılmıştır. Bunlardan en çok bilineni ise Amerikalı öğretmen Anna Jarvis’in vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemesidir. Virginia eyaletinde okulun öğrencileri ile ilk olarak 1908 yılında kutlanmıştır. Fakat bu durum okulda bulunan temsilciler tarafından uygun karşılanmamıştır. Anna’nın politikacıların önde gelen isimleri ile yaptığı görüşmelerden sonra ilk olarak 1914 yılında resmi olarak kutlanmıştır. Dünyanın her yerinde farklı tarihlerde karşımıza çıkan Anneler Günü en yaygın şekli ile mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır.

Anneler Günü Kahvaltısı Nasıl Hazırlanır?





Anneler Günü, günün aydınlanması ile başlar. Annenize harika bir kahvaltı sürprizi yaparak güne güzel başlamasını ve onun, sizin için ne kadar değerli olduğunu göstermenizin en pratik ve özel yollarından birisidir. İlk uyandığında yatağına götüreceğiniz bir kahvaltı ve yanında güzel bir not ile ya da hazırlayacağınız mükemmel bir sofra ile onu mutlu edebilirsiniz. Anneler Günü kahvaltısı için annenizin sevdiği bir omlet çeşidini, kalpli bir yumurtayı, pratik pankekleri ya da özenle hazırlanmış peynir tabağını hazırlayabilir ve annenizle muhteşem bir kahvaltının keyfini çıkarabilirsiniz. English Home’un sunum tabaklarıyla Anneler Günü sofrasını şıklaştırabilirsiniz.





Türkiye’de İlk Anneler Günü Ne Zaman Kutlandı?





1900’lü yılların başında Amerika’da ortaya çıkan Anneler Günü günümüze kadar bir ritüel haline gelmiş ve oldukça coşkulu bir şekilde kutlanmıştır. Türkiye’de ise ilk anneler günü 1955 yılında kutlanmıştır. 93 Harbi’nin kahramanlarından olan Nene Hatun yılın annesi olarak seçilmiş ve 1955 yılından itibaren Türkiye’de de mayıs ayının ikinci haftası Anneler Günü olarak kabul edilmiştir.

İlk Anneye Anneler Günü Hediyesi Ne Alınır?





Binbir zorluk ve mücadele ile geçen dokuz ayın ardından yeni anneler için en özel günlerden birisi de ilk Anneler Günü olmuştur. Yeni anneler için hediye almak ve onları mutlu etmek istiyorsanız sizler için önerdiğimiz hediyelere bakabilirsiniz;





- Mutfak gereçlerini seven anneler için yeni bir mutfak eşyası, ekmek sepeti ve ya kesme tahtası modellerini alabilirsiniz.

- Misafir ağırlamayı seven anneler için yemek takımları ve çatal bıçak takımları olmazsa olmaz hediyeler içerisindedir.

- Banyo için bir el havlusu, yüz havlusu, bornoz ya da şık bir banyo paspası alabilirsiniz.

- Ev dekorasyonunu seven anneler için ev düzenine uyan bir duvar saati, biblo modelleri ya da duvarlar için şık bir çerçeve alabilirsiniz.

- Halı ve kilimi seven anneler için ev eşyaları ile renk uyumu yaratan halı ve kilimlerden alabilirsiniz.

- İster kahvaltıda, ister akşam yemeklerinde, isterlerse de misafir ağırlarken kullanabilecekleri sunum tabakları, kahvaltılık servisleri, cam kaseler ve sofra örtülerine göz atabilirsiniz.





Anneler Günü için Ne Yapabilirim?





“Alışılmışın dışında bir Anneler Günü hediyesi ne olabilir?” diye düşünüyorsanız, birden fazla hediyeyi bir konsept çerçevesinde bir araya getirerek onu hem mutlu edecek hem de farklılık yaratacak bir hediye hazırlayabilirsiniz... İlginç Anneler Günü hediyeleri arıyorsanız, farklı konseptler düşünmeli ve birden fazla parçayı bir araya getirdiğiniz paketler hazırlamalısınız.

Birçok insan çocukluğunda annesi ya da babasına hediye olarak bir resim yapıp vermiştir. Kendi elinizle ve emeğinizle yapılan hediyeler anneniz için tıpkı o zamanlardaki kadar değerli olacaktır. El becerileri uygun olan birçok insan farklı materyaller kullanarak el yapımı hediye seçeneğini değerlendirebilir. Bu yüzden annenize hem uygun fiyatlı hem de unutulmaz bir hediye vermek istiyorsanız bunu kendiniz yapabilirsiniz. Evde yapabileceğiniz hediye örnekleri olarak;

● Hayal gücünüzü yansıtan bardaklar: Uygun fiyata satın alabileceğiniz düz renk bardak modellerine renkli kalemlerle istediğiniz bir şeyleri yazabilir ve kahve içerken annenizin gülümsemesini sağlayabilirsiniz.

● Metal fotoğraf panosu: Anneler eski fotoğraflara bakmaya hiç doyamazlar o yüzden mutlu anılarınızın olduğu fotoğrafların hep göz önünde olması onlara iyi hissettirecektir. Bunun için metal bir levhaya fotoğraflarınızı asıp kenarlarını güzel iplerle ya da kumaşlarla süsleyerek şık görünen bir anı köşesi yaratabilirsiniz.

● Fotoğraf Köşesi: Evinizle ve annenizin zevkiyle uyumlu olacak çerçeve modellerini seçerek annenizin evdeki en sevdiği köşeyi, yatak odasındaki konsolunun üstünü ya da vitrini annenizle birlikte olduğunuz fotoğraflarla süsleyebilirsiniz.

● Mis Kokulu Vazolar: Şüphesiz her kadın çiçeklere bayılır. Seçeceğiniz şık bir vazo modeline annenizin en sevdiği çiçekleri koyarak hediye edebilirsiniz.

● Hediye Kutusu: Annenizin hoşuna gidebilecek minik minik hediyeleri şık bir hediye kutusunda veya sepette toplayarak ona sürprizli ve çok çeşitli bir hediye sunabilirsiniz. Bunun için öncelikle konsepti belirlemeli ve şık bir kutu seçmelisiniz. Ardından konsepte karar verebilirsiniz. Örneğin, anneniz kahve keyfi yapmaktan hoşlanıyorsa ona güzel bir kupa, mum, kırlent ve hoş bir biblo modeli alarak bu kutunun içine yerleştirebilirsiniz.





Anneler Günü Hediyesi Ne Alabilirim?





Anneler, çocuklarından gelen bir öpücüğü ve sımsıcak bir sarılmayı da daima yeterli görseler de, bu özel günde hem hatırlanmak hem de düşünülmüş olmak tüm anneleri mutlu ediyor. Bu yüzden anneye Anneler Günü hediyesi alırken özenli davranmak gerekiyor. Eğer “Anneler Günü hediye ne olabilir?” diye düşünüyorsanız, ilk olarak onun yapmaktan en çok zevk aldığı şeyleri aklınıza getirmelisiniz. Türk insanının hayatında çok önemli bir role sahip olan annelik olgusu, bu özel günün kutlanmasında hızla artan ilgiyi de ortaya çıkarmıştır. Saygı, vefa gibi kavramlara olan hassasiyet Anneler Günü'nün gerçek değeri ile tam anlamını bulmasında önemli bir rol oynar. Hatırlanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan soyut değer, çoğu zaman somut bir hediye ile anlamını kat kat arttırır. Aslında anneleri mutlu etmek için bir öpücük yetse de, bize dünyaları veren bu kişiye en güzel hediyeleri almak isteriz. Karşınızdakini sevindirmenin, değer vermenin hediye ile ifade edildiği zaman ortaya çıkan mutluluk yadsınamaz olduğu için Anneler Günü hediye seçmenin zevkle yapıldığı günlerin başında gelir. Ona verilecek hediye ile ulaşılacak haz, duyulan saygının, vefanın yarattığı atmosferle birleşince tadına doyum olmayan bir duyguyu ortaya çıkarır. Anneler Günü yazın başlangıcı kabul edilen mayıs ayında olduğu için bu durum hediye seçimini de etkiler ve çoğu insana bu konuda yardımcı olur. Kışın kapalı ve kasvetli ortamından çıkıp, bahar ve yazın dinamik, sıcacık atmosferine geçiş hediyelere de yansır. Annenize hediye almadan önce onun kişisel özelliklerini göz önünde bulundurmalı ve ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu düşünmelisiniz. Çünkü annelerin, yaşı, mesleği, eğitim düzeyi gibi birçok etken hediye seçiminde belirleyici olur. Modanın değişkenliği ve cazibesi içinde her türlü giyim ürünleri, takının her zamanki popülerliği, çiçeğin saflığı ve asilliği, elektroniğin güncelliği gibi onlarca, yüzlerce seçenek mevcuttur. Anneler Günü indirimleri de sizin hayal ettiğiniz hediyeyi almanız için oldukça iyi bir fırsat olacaktır.





Anneler Günü için Hediye Fikirleri Nelerdir?

● Anneniz eğer takı kullanmayı seviyorsa onun için çok sevdiği takılarını saklayabileceği bir kutu veya takılık hediye edebilirsiniz.

● Annenizin evinde keyifle Türk kahvesi içmesi için ona özel güzel bir fincan seti ve kahve makinesi alabilir ve ilk kahveyi onun için siz yapabilirsiniz.

● Anneniz dekoratif eşyalardan hoşlanıyor olabilir; bu durumda onlarca farklı seçenek arasından annenizin zevkine uygun bir dekoratif objeyi Anneler Günü hediyesi olarak tercih edebilirsiniz.

● Annenizin uzun zamandır yenilemek istediği bir eşya varsa ya da örneğin, yepyeni bir yemek takımına ihtiyaç duyuyorsa Anneler Günü, bu hediyeyi vermek için ideal gün oluyor. Kim ne derse desin, anneler mutfak gereçlerine ve sofra ürünlerine bayılıyor.

● Anneniz mutfakta vakit geçirmeyi seven biriyse birçok mutfak eşyası size bu konuda fikir verebilir. Rengarenk mutfak eşyaları, yemek yapmayı zevk haline getiren birçok donanım, elektrikli mutfak eşyaları uygun seçenekler arasında yer alır. Konuklarını ağırlarken, yemek masasını süsleyecek runner, amerikan servis, ay saatleri için şık çay setleri, sunum tabakları ve birçok eşya size bu konuda fikir verebilir.

● Sanattan hoşlanan anneler için, hem onun zevkine uygun hem de evin dekorasyonuna katkıda bulanabilecek tablolar, dekoratif duvar eşyaları harika bir hediye olacaktır.

● Çalışan anneler için ofiste kullanılabilen ve sizleri hatırlatan ona özel kırtasiye ve ofis ürünleri, şık bir hediye olarak değerlendirilebilir. Buna ilave olarak şık bir bilgisayar çantası veya evrak çantası yine aynı konumda değerlendirilebilecek hediyelerdendir.

● Eğer anneniz televizyon keyfi yapmaya bayılıyorsa ona sabahlık, tek kişilik battaniye modeli ve terlikten oluşan bir set hazırlayabilirsiniz. Evde vakit geçirmeyi seven ve evde de şıklığından vazgeçmeyen anneler için, şık ve kullanışlı pijama takımlarını ya da sabahlıkları tercih edebilirsiniz.





Anneler Günü İndirimleri





Anneler Günü indirimi, bir ay öncesinden yapılmaya başlanıyor. Zaten aklınızdaki hediyeyi bulmak ya da farklı hediye seçeneklerini incelemek için, bir ay öncesinden araştırmalara başlamanız gerekiyor. İnsanlar, indirim dönemi geldiğinde Anneler Günü kampanyaları hakkında fikir sahibi olmak için hem mağazadan hem de internetten kampanyaları takip etmeye başlıyor. Böylece hem bütçenize hem de annenizin zevkine uygun birbirinden güzel hediyeler bulabilirsiniz. Çok geniş bir bütçeye sahip olmasanız da, anneniz için en değerli hediyenin varlığınız olduğunu unutmamalısınız. O yüzden eğer kısıtlı bir bütçeniz varsa onun yüzünde hoş bir gülümseme yaratacak sevimli ve kullanışlı ama küçük bir hediye de alabilirsiniz. Eğer bütçenizi esnek tutabiliyorsanız, Anneler Günü öncesinde yapılan kampanyalar, annenizin uzun zamandır istediği ya da ihtiyaç duyduğu parçaları satın almanız için de çok avantajlı oluyor. Ayrıca hediyeyi erkenden seçmeye ve zamanında sipariş etmeye de özen göstermelisiniz. Özellikle internetten alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, buna dikkat etmelisiniz. Çünkü Anneler Günü yaklaştıkça internet alışverişlerinde büyük bir artış oluyor ve kargo şirketlerinde çok ciddi yoğunluklar başlıyor. Hediyenizin vaktinde elinize ulaşması için acele etmeniz gerekebiliyor.





Anneler Günü Hediye Fiyatları





Anneler Günü için çok geniş fiyat aralıklarında, çok çeşitli hediyeler bulabilirsiniz. Bu yüzden bütçeniz kısıtlı da olsa geniş de olsa, kendinizi standart bir hediye alternatifiyle sınırlamak durumunda değilsiniz. Yapılan Anneler Günü kampanyaları sayesinde aklınızdaki özel hediyeyi çok uygun fiyatlara satın alma fırsatını yakalayabilirsiniz. Siz de English Home’daki Anneler Günü kampanyalarını takip ederek annenizi, dünyanın en mutlu annesi yapacak o özel hediyeyi geniş ürün seçeneği arasından kolayca bulabilir ve indirimli fiyatlarla satın alabilirsiniz. Annelerin en çok sevdiği markalardan bir tanesi olan English Home, Anneler Günü’nde de anneleri mutlu edecek yüzlerce ürün seçeneğini hem mağazalarında hem de online alışverişte beğeninize sunuyor. Dilerseniz English Home’da gerçekleşen Anneler Günü kampanyaları sırasında anneniz için hediye aldıktan sonra, kendi ihtiyaçlarınıza uygun ürünlere de göz atabilir ve o ürünleri de oldukça avantajlı fiyatlara satın alabilirsiniz. Böylece Anneler Günü coşkusunun hem annenizi hem de sizi beraber mutlu etmesini sağlayabilirsiniz.