{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "ProductList" } }
Favoriler
Hesabım
GİRİŞ YAP ÜYE OL
0 Sepetim
Kategoriler
    Ürünler
      X HESABIM SİPARİŞ TAKİP
      YATAK ODASI
      X YATAK ODASI Tümünü Gör
      NEVRESİM TAKIMI »
      X NEVRESİM TAKIMI » Tümünü Gör
      Tek Kişilik Nevresim Takımı
      Çift Kişilik Nevresim Takımı
      Battal Boy Nevresim Takımı
      Çocuk Nevresim Takımı
      Bebek Nevresim Takımı
      Flanel Nevresim Takımı
      Pamuk Saten Nevresim Takımı
      Pamuk Nevresim Takımı
      Twill Nevresim Takımı
      Dört Mevsim Nevresim Takımı
      Beyaz Nevresim Takımı
      Gri Nevresim Takımı
      NEVRESİM SETİ »
      X NEVRESİM SETİ » Tümünü Gör
      Tek Kişilik Nevresim Seti
      Çift Kişilik Nevresim Seti
      Battal Boy Nevresim Seti
      BATTANİYE »
      X BATTANİYE » Tümünü Gör
      Tek Kişilik Battaniye
      Çift Kişilik Battaniye
      Bebek Battaniyesi
      Çocuk Battaniyesi
      TV Battaniyesi
      Pamuklu Battaniye
      PİKE»
      X PİKE» Tümünü Gör
      Tek Kişilik Pike
      Çift Kişilik Pike
      Pike Takımı
      Pike Seti
      ÇARŞAF »
      X ÇARŞAF » Tümünü Gör
      Tek Kişilik Çarşaf
      Çift Kişilik Çarşaf
      Battal Boy Çarşaf
      Lastikli Çarşaf
      Çarşaf Takımı
      Ara Ebat Çarşaf
      Beyaz Çarşaf
      YASTIK KILIFI »
      X YASTIK KILIFI » Tümünü Gör
      Alez Yastık Kılıfı
      YATAK ÖRTÜSÜ »
      X YATAK ÖRTÜSÜ » Tümünü Gör
      Yatak Örtüsü Takımı
      Çift Kişilik Yatak Örtüsü
      Tek Kişilik Yatak Örtüsü
      Çok Amaçlı Yatak Örtüsü
      Çeyizlik Yatak Örtüsü
      Mor Yatak Örtüsü
      YORGAN »
      X YORGAN » Tümünü Gör
      Tek Kişilik Yorgan
      Çift Kişilik Yorgan
      Yün Yorgan
      Pamuk Yorgan
      Kaz Tüyü Yorgan
      Microfiber Yorgan
      Yastık ve Yorgan Takımları
      Bambu Yorgan
      YASTIK »
      X YASTIK » Tümünü Gör
      Kaz Tüyü Yastık
      Silikon Yastık
      Visko Yastık
      ALEZ »
      X ALEZ » Tümünü Gör
      Çift Kişilik Alez
      Tek Kişilik Alez
      HURÇ »
      UYKU SETİ»
      MUTFAK
      X MUTFAK Tümünü Gör
      MUTFAK GEREÇLERİ »
      X MUTFAK GEREÇLERİ » Tümünü Gör
      Mutfak Eşyaları
      Peçete
      Ekmek Sepeti
      Yağdanlık
      ÇAY&KAHVE AKSESUARLARI
      X ÇAY&KAHVE AKSESUARLARI Tümünü Gör
      French Press
      Kupa
      Termos
      SOFRA »
      X SOFRA » Tümünü Gör
      Fincan Takımı
      Tabak
      Bardak
      Kupa
      Servis&Sunum Ürünleri
      Yemek Takımı
      Tepsi
      Çay Seti
      Kase
      Çerezlik
      Sürahi
      Şekerlik
      Termos Bardak
      Çatal&Bıçak&Kaşık
      MUTFAK DÜZENLEME »
      X MUTFAK DÜZENLEME » Tümünü Gör
      Saklama Kabı
      Kavanoz
      Baharatlık
      MUTFAK TEKSTİLİ »
      X MUTFAK TEKSTİLİ » Tümünü Gör
      Mutfak Önlüğü
      Kurulama Bezi
      Mutfak Masa Örtüsü
      Amerikan Servis
      PİŞİRME »
      X PİŞİRME » Tümünü Gör
      Tencere
      Tava
      Fırın Kabı
      Kek Kalıbı
      Çaydanlık
      Sahan
      SOFRA
      X SOFRA Tümünü Gör
      TABAK »
      X TABAK » Tümünü Gör
      Servis Tabağı
      Pasta Tabağı
      Sunum Tabakları
      Porselen Tabak
      Dekoratif Tabak
      Kayık Tabak
      Çay Tabağı
      BARDAK »
      X BARDAK » Tümünü Gör
      Kahve Yanı Su Bardağı
      Meşrubat Bardağı
      Çay Bardağı
      Kadeh
      KASE »
      X KASE » Tümünü Gör
      Cam Kase
      Porselen Kase
      Dondurma Kasesi
      Meyvelik
      Dekoratif Kase
      FİNCAN TAKIMI »
      X FİNCAN TAKIMI » Tümünü Gör
      Kahve Fincan Takımı
      Çay Fincan Takımı
      2 Kişilik Fincan Takımı
      6 Kişilik Fincan Takımı
      TEPSİ »
      X TEPSİ » Tümünü Gör
      Aynalı Tepsi
      Ahşap Tepsi
      Metal Tepsi
      Melamin Tepsi
      Dekoratif Tepsi
      SERVİS&SUNUM ÜRÜNLERİ »
      X SERVİS&SUNUM ÜRÜNLERİ » Tümünü Gör
      Katlı Servis
      Kek Fanus
      Kek Standı
      Amerikan Servis
      Bardak Altlığı
      YEMEK TAKIMI »
      ÇEREZLİK »
      X ÇEREZLİK » Tümünü Gör
      Porselen Çerezlik
      Cam Çerezlik
      Bölmeli Çerezlik
      Ahşap Çerezlik
      ÇAY SETİ »
      KUPA »
      ŞEKERLİK »
      SÜRAHİ »
      X SÜRAHİ » Tümünü Gör
      Cam Sürahi
      Karaf
      Şişe
      TERMOS BARDAK »
      ÇATAL&BIÇAK&KAŞIK »
      KAHVALTI TAKIMI »
      BANYO
      X BANYO Tümünü Gör
      HAVLU »
      X HAVLU » Tümünü Gör
      Yüz Havlusu
      El Havlusu
      Banyo Havlusu
      Ayak Havlusu
      Peştamal
      Plaj Havlusu
      Bebek Havlusu
      Havlu Seti
      BANYO AKSESUARLARI »
      X BANYO AKSESUARLARI » Tümünü Gör
      Banyo Paspası
      Banyo Seti
      Banyo Gereçleri
      Sıvı Sabunluk
      BORNOZ »
      X BORNOZ » Tümünü Gör
      Kadın Bornoz
      Erkek Bornoz
      Çocuk Bornoz
      Panço
      Bornoz Seti
      DEKORASYON
      X DEKORASYON Tümünü Gör
      EV DEKORASYONU »
      X EV DEKORASYONU » Tümünü Gör
      Vazo
      Çerçeve
      Mum
      Saksı
      Biblo
      Şamdan
      Mumluk
      Fener
      Yapay Çiçek
      Dekoratif Aksesuarlar
      Kapı Önü Ağırlığı
      Abajur
      Tablo
      Dekoratif Kutu
      Ayna
      Duvar Saati
      Kar Küresi
      Dekoratif Tepsi
      Buhurdanlık
      EV GEREÇLERİ »
      X EV GEREÇLERİ » Tümünü Gör
      Hurç
      Sepet
      Düzenleyiciler
      Çamaşır Sepeti
      Alışveriş Çantası
      Takılık
      Saklama Kutusu
      OFİS&KIRTASİYE »
      X OFİS&KIRTASİYE » Tümünü Gör
      Defter&Not Defteri
      Kırtasiye Malzemeleri
      Kalem&Kalem Setleri
      PET ÜRÜNLERİ »
      SALON
      X SALON Tümünü Gör
      HALI »
      X HALI » Tümünü Gör
      Kadife Halı
      Şönil Halı
      Dokuma Halı
      Jakarlı Halı
      Çocuk Halısı
      Peluş Halı
      Jüt Halı
      Vintage Halı
      KİLİM »
      X KİLİM » Tümünü Gör
      Pamuklu Kilim
      Çift Taraflı Kilim
      Marin Kilim
      Jüt Kilim
      Plaj Hasırı
      SALON DEKORASYON »
      X SALON DEKORASYON » Tümünü Gör
      Koltuk Şalı
      Sehpa
      Puf
      Minder
      Kırlent »
      X Kırlent » Tümünü Gör
      Goblen Kırlent Kılıfı
      Baskılı Kırlent Kılıfı
      Kırlent Yastığı
      Peluş Kırlent Kılıfı
      Dokuma Kırlent Kılıfı
      Dolgulu Kırlent
      Dekoratif Kırlent
      MASA ÖRTÜSÜ »
      X MASA ÖRTÜSÜ » Tümünü Gör
      Runner
      Amerikan Servis
      Örme Masa Örtüsü
      Yuvarlak Masa Örtüsü
      PERDE »
      POST HALI »
      HALI & KİLİM
      X HALI & KİLİM Tümünü Gör
      HALI »
      X HALI » Tümünü Gör
      Şönil Halı
      Kadife Halı
      Mutfak Halısı
      Çocuk Halısı
      Dokuma Halı
      Jakarlı Halı
      Peluş Halı
      Jüt Halı
      KİLİM »
      X KİLİM » Tümünü Gör
      Pamuklu Kilim
      Jüt Kilim
      Çift Taraflı Kilim
      Marin Kilim
      Plaj Hasırı
      POST HALI »
      RENGE GÖRE »
      X RENGE GÖRE » Tümünü Gör
      Gri Halı-Kilim
      Mavi Halı-Kilim
      Bej Halı-Kilim
      ÖLÇÜYE GÖRE»
      X ÖLÇÜYE GÖRE» Tümünü Gör
      120x180 Cm
      80x140 Cm
      80x150 Cm
      160x230 Cm
      80x250 Cm
      TARZA GÖRE»
      X TARZA GÖRE» Tümünü Gör
      Modern Halı
      Klasik Halı
      Vintage Halı
      BEBEK&ÇOCUK
      X BEBEK&ÇOCUK Tümünü Gör
      BEBEK ODASI »
      X BEBEK ODASI » Tümünü Gör
      Bebek Nevresim Takımı
      Bebek Çarşaf
      Bebek Yorgan
      Bebek Battaniye
      Bebek Pike
      Bebek Yastık
      Bebek Yastık Kılıfı
      Bebek Havlusu
      BEBEK ODASI AKSESUARLARI »
      BEBEK GİYİM »
      X BEBEK GİYİM » Tümünü Gör
      Bebek Çorap
      BEBEK BAKIM&BESLENME »
      ÇOCUK ODASI »
      X ÇOCUK ODASI » Tümünü Gör
      Çocuk Nevresim
      Çocuk Battaniye
      Çocuk Halısı
      ÇOCUK ODASI AKSESUARLARI »
      ÇOCUK GİYİM »
      X ÇOCUK GİYİM » Tümünü Gör
      Çocuk Pijama
      Çocuk Çorap
      Çocuk Çantası
      Çocuk Bornoz
      Çocuk Terlik
      GİYİM
      X GİYİM Tümünü Gör
      PİJAMA TAKIMI »
      X PİJAMA TAKIMI » Tümünü Gör
      Kadın Pijama Takımı
      Erkek Pijama Takımı
      SABAHLIK »
      GECELİK »
      İÇ GİYİM
      X İÇ GİYİM Tümünü Gör
      Kadın İç Giyim
      Erkek İç Giyim
      ÇORAP »
      X ÇORAP » Tümünü Gör
      Kadın Çorap
      Erkek Çorap
      Bambu Çorap
      Babet Çorap
      ALT GİYİM »
      TERLİK »
      X TERLİK » Tümünü Gör
      Panduf
      Plaj Terliği
      Çocuk Terlik
      Ev Terliği
      ÇANTA
      X ÇANTA Tümünü Gör
      Plaj Çantası
      Seyahat Çantası
      AKSESUAR »
      MASKE »
      KİŞİSEL BAKIM&KOZMETİK
      X KİŞİSEL BAKIM&KOZMETİK Tümünü Gör
      KİŞİSEL BAKIM »
      X KİŞİSEL BAKIM » Tümünü Gör
      El Kremi
      Sabun
      Bakım
      ODA KOKUSU »
      X ODA KOKUSU » Tümünü Gör
      Koku Setleri
      Kokulu Çubuk
      Dolap İçi Koku
      Oda Spreyi
      Otomobil Kokusu
      KOLONYA »
      Esansiyel Yağlar
      KOLEKSİYONLAR
      X KOLEKSİYONLAR Tümünü Gör
      ARTISTIC JOURNEY
      ARZU SABANCI X ENGLISH HOME
      CREATIVE SIMPLICITY
      TIMELESS ROMANCE
      MARINE SERİSİ
      WHITE COLLECTION
      WINTERS TALE
      BOHEMIAN SUMMER
      PURE ELEGANCE
      DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
      ÇEYİZ LİSTESİ
      EV HEDİYELERİ
      VİYANA SERİSİ
      YARDIM

      Kullanım Şartları İade/İptal Koşulları Sıkça Sorulan Sorular KVKK Veri İşleme Politikamız Bize Ulaşın

      Copyright © 2008-2021 ENGLISH HOME
      Her hakkı saklıdır.
      Anasayfa Yatak Odası

      Nevresim Takımı
      185 ürün gösteriliyor
      FİLTRELE
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "1", "sku": "", "category": "Çift Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Grandeur Bambu Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Antrasit", "product_id": "10032136", "price": "479.99", "brand": "", "variant": "Z00035", "dimension9": "000000010032136004", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10032136.", "dimension15": "000000010032136004", "dimension16": " 799.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "47293" } }
      Grandeur Bambu Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Antrasit Grandeur Bambu Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Antrasit

      Grandeur Bambu Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Antrasit

      799,99 479,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "2", "sku": "", "category": "Battal Boy Nevresim Takımı", "name": "Grandeur Bambu Saten King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Cappucino", "product_id": "10032136", "price": "539.99", "brand": "", "variant": "Z00347", "dimension9": "000000010032136008", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10032136.", "dimension15": "000000010032136008", "dimension16": " 899.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "47297" } }
      Grandeur Bambu Saten King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Cappucino Grandeur Bambu Saten King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Cappucino

      Grandeur Bambu Saten King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Cappucino

      899,99 539,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "3", "sku": "", "category": "Çift Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Grandeur Bambu Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Mürdüm", "product_id": "10032136", "price": "479.99", "brand": "", "variant": "Z00155", "dimension9": "000000010032136001", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10032136.", "dimension15": "000000010032136001", "dimension16": " 799.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "47446" } }
      Grandeur Bambu Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Mürdüm Grandeur Bambu Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Mürdüm

      Grandeur Bambu Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Mürdüm

      799,99 479,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "4", "sku": "", "category": "Tek Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Crystal İpeksi Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Beyaz", "product_id": "10029257", "price": "249.99", "brand": "", "variant": "Z00047", "dimension9": "000000010029257007", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10029257.", "dimension15": "000000010029257007", "dimension16": " 479.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "34742" } }
      Crystal İpeksi Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Beyaz Crystal İpeksi Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Beyaz

      Crystal İpeksi Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Beyaz

      479,99 249,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "5", "sku": "", "category": "Tek Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Crystal İpeksi Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Mavi", "product_id": "10029257", "price": "249.99", "brand": "", "variant": "Z00139", "dimension9": "000000010029257004", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10029257.", "dimension15": "000000010029257004", "dimension16": " 479.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "34734" } }
      Crystal İpeksi Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Mavi Crystal İpeksi Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Mavi

      Crystal İpeksi Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Mavi

      479,99 249,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "6", "sku": "", "category": "Çift Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Lior Çizgili Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Antrasit", "product_id": "10029267", "price": "479.99", "brand": "", "variant": "Z00035", "dimension9": "000000010029267003", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10029267.", "dimension15": "000000010029267003", "dimension16": " 799.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "36565" } }
      Lior Çizgili Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Antrasit Lior Çizgili Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Antrasit

      Lior Çizgili Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Antrasit

      799,99 479,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "7", "sku": "", "category": "Çift Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Lior Çizgili Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Fildişi", "product_id": "10029267", "price": "479.99", "brand": "", "variant": "Z00073", "dimension9": "000000010029267001", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10029267.", "dimension15": "000000010029267001", "dimension16": " 799.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "36563" } }
      Lior Çizgili Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Fildişi Lior Çizgili Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Fildişi

      Lior Çizgili Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Fildişi

      799,99 479,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "8", "sku": "", "category": "Çift Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Lior Çizgili Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Mürdüm", "product_id": "10029267", "price": "479.99", "brand": "", "variant": "Z00155", "dimension9": "000000010029267005", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10029267.", "dimension15": "000000010029267005", "dimension16": " 799.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "36564" } }
      Lior Çizgili Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Mürdüm Lior Çizgili Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Mürdüm

      Lior Çizgili Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Mürdüm

      799,99 479,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "9", "sku": "", "category": "Tek Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Sharp Twill Suit Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Gri", "product_id": "10030644", "price": "249.99", "brand": "", "variant": "Z00075", "dimension9": "000000010030644001", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10030644.", "dimension15": "000000010030644001", "dimension16": " 479.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "41758" } }
      Sharp Twill Suit Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Gri Sharp Twill Suit Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Gri

      Sharp Twill Suit Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Gri

      479,99 249,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "10", "sku": "", "category": "Battal Boy Nevresim Takımı", "name": "Sharp Twill Suit Super King Nevresim Takımı 260x220 Cm Lacivert", "product_id": "10031444", "price": "399.99", "brand": "", "variant": "Z00130", "dimension9": "000000010031444002", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031444.", "dimension15": "000000010031444002", "dimension16": " 799.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "45905" } }
      Sharp Twill Suit Super King Nevresim Takımı 260x220 Cm Lacivert Sharp Twill Suit Super King Nevresim Takımı 260x220 Cm Lacivert

      Sharp Twill Suit Super King Nevresim Takımı 260x220 Cm Lacivert

      799,99 399,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "11", "sku": "", "category": "Tek Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Classy Melange Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Gold Bej", "product_id": "10031244", "price": "249.99", "brand": "", "variant": "Z02385", "dimension9": "000000010031244001", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031244.", "dimension15": "000000010031244001", "dimension16": " 479.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "41290" } }
      Classy Melange Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Gold Bej Classy Melange Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Gold Bej

      Classy Melange Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Gold Bej

      479,99 249,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "12", "sku": "", "category": "Tek Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Arcadia Pamuklu Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Lacivert", "product_id": "10031462", "price": "287.99", "brand": "", "variant": "Z00130", "dimension9": "000000010031462001", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031462.", "dimension15": "000000010031462001", "dimension16": " 479.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "45490" } }
      Arcadia Pamuklu Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Lacivert Arcadia Pamuklu Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Lacivert

      Arcadia Pamuklu Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Lacivert

      479,99 287,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "13", "sku": "", "category": "Tek Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Flamel Pamuklu Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Antrasit", "product_id": "10031461", "price": "287.99", "brand": "", "variant": "Z00035", "dimension9": "000000010031461001", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031461.", "dimension15": "000000010031461001", "dimension16": " 479.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "46456" } }
      Flamel Pamuklu Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Antrasit Flamel Pamuklu Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Antrasit

      Flamel Pamuklu Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Antrasit

      479,99 287,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "14", "sku": "", "category": "Tek Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Roman Pamuklu Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Bordo", "product_id": "10031460", "price": "287.99", "brand": "", "variant": "Z00059", "dimension9": "000000010031460001", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031460.", "dimension15": "000000010031460001", "dimension16": " 479.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "45224" } }
      Roman Pamuklu Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Bordo Roman Pamuklu Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Bordo

      Roman Pamuklu Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Bordo

      479,99 287,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "15", "sku": "", "category": "Çift Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Nervure Kabartma Jakar Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Beyaz", "product_id": "10032056", "price": "359.99", "brand": "", "variant": "Z00047", "dimension9": "000000010032056001", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10032056.", "dimension15": "000000010032056001", "dimension16": " 599.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "45591" } }
      Nervure Kabartma Jakar Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Beyaz Nervure Kabartma Jakar Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Beyaz

      Nervure Kabartma Jakar Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Beyaz

      599,99 359,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "16", "sku": "", "category": "Çift Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Nervure Kabartma Jakar Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Seledon", "product_id": "10032056", "price": "359.99", "brand": "", "variant": "Z00190", "dimension9": "000000010032056007", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10032056.", "dimension15": "000000010032056007", "dimension16": " 599.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "45596" } }
      Nervure Kabartma Jakar Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Seledon Nervure Kabartma Jakar Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Seledon

      Nervure Kabartma Jakar Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Seledon

      599,99 359,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "17", "sku": "", "category": "Çift Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Nervure Kabartma Jakar Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Sisli Leylak", "product_id": "10032056", "price": "359.99", "brand": "", "variant": "Z02417", "dimension9": "000000010032056004", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10032056.", "dimension15": "000000010032056004", "dimension16": " 599.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "45590" } }
      Nervure Kabartma Jakar Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Sisli Leylak Nervure Kabartma Jakar Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Sisli Leylak

      Nervure Kabartma Jakar Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Sisli Leylak

      599,99 359,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "18", "sku": "", "category": "Battal Boy Nevresim Takımı", "name": "Abstract Pamuk King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Mavi-lila", "product_id": "10030405", "price": "219.99", "brand": "", "variant": "Z02365", "dimension9": "000000010030405003", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10030405.", "dimension15": "000000010030405003", "dimension16": " 449.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "39866" } }
      Abstract Pamuk King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Mavi-lila Abstract Pamuk King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Mavi-lila

      Abstract Pamuk King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Mavi-lila

      449,99 219,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "19", "sku": "", "category": "Battal Boy Nevresim Takımı", "name": "Classy Melange Twill Super King Nevresim Takımı 260x220 Cm Gold Bej", "product_id": "10031443", "price": "399.99", "brand": "", "variant": "Z02385", "dimension9": "000000010031443003", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031443.", "dimension15": "000000010031443003", "dimension16": " 799.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "41341" } }
      Classy Melange Twill Super King Nevresim Takımı 260x220 Cm Gold Bej Classy Melange Twill Super King Nevresim Takımı 260x220 Cm Gold Bej

      Classy Melange Twill Super King Nevresim Takımı 260x220 Cm Gold Bej

      799,99 399,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "20", "sku": "", "category": "Battal Boy Nevresim Takımı", "name": "Classy Melange Twill Super King Nevresim Takımı 260x220 Cm Gri", "product_id": "10031443", "price": "399.99", "brand": "", "variant": "Z00075", "dimension9": "000000010031443001", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031443.", "dimension15": "000000010031443001", "dimension16": " 799.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "44210" } }
      Classy Melange Twill Super King Nevresim Takımı 260x220 Cm Gri Classy Melange Twill Super King Nevresim Takımı 260x220 Cm Gri

      Classy Melange Twill Super King Nevresim Takımı 260x220 Cm Gri

      799,99 399,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "21", "sku": "", "category": "Tek Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Sharp Twill Suit Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Lacivert", "product_id": "10030644", "price": "249.99", "brand": "", "variant": "Z00130", "dimension9": "000000010030644004", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10030644.", "dimension15": "000000010030644004", "dimension16": " 479.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "41757" } }
      Sharp Twill Suit Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Lacivert Sharp Twill Suit Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Lacivert

      Sharp Twill Suit Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Lacivert

      479,99 249,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "22", "sku": "", "category": "Tek Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Classy Melange Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Mavi", "product_id": "10031216", "price": "249.99", "brand": "", "variant": "Z00139", "dimension9": "000000010031216004", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031216.", "dimension15": "000000010031216004", "dimension16": " 479.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "41841" } }
      Classy Melange Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Mavi Classy Melange Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Mavi

      Classy Melange Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Mavi

      479,99 249,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "23", "sku": "", "category": "Tek Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Sharp Twill Suit Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Kahve", "product_id": "10030915", "price": "249.99", "brand": "", "variant": "Z00088", "dimension9": "000000010030915001", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10030915.", "dimension15": "000000010030915001", "dimension16": " 479.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "41854" } }
      Sharp Twill Suit Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Kahve Sharp Twill Suit Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Kahve

      Sharp Twill Suit Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Kahve

      479,99 249,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "24", "sku": "", "category": "Tek Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Classy Melange Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Gri", "product_id": "10031216", "price": "249.99", "brand": "", "variant": "Z00075", "dimension9": "000000010031216001", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031216.", "dimension15": "000000010031216001", "dimension16": " 479.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "41840" } }
      Classy Melange Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Gri Classy Melange Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Gri

      Classy Melange Twill Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Gri

      479,99 249,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "25", "sku": "", "category": "Battal Boy Nevresim Takımı", "name": "Nervure Kabartma Jakar King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Sisli Leylak", "product_id": "10032056", "price": "419.99", "brand": "", "variant": "Z02417", "dimension9": "000000010032056005", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10032056.", "dimension15": "000000010032056005", "dimension16": " 699.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "45595" } }
      Nervure Kabartma Jakar King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Sisli Leylak Nervure Kabartma Jakar King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Sisli Leylak

      Nervure Kabartma Jakar King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Sisli Leylak

      699,99 419,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "26", "sku": "", "category": "Battal Boy Nevresim Takımı", "name": "Nervure Kabartma Jakar King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Seledon", "product_id": "10032056", "price": "419.99", "brand": "", "variant": "Z00190", "dimension9": "000000010032056008", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10032056.", "dimension15": "000000010032056008", "dimension16": " 699.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "45592" } }
      Nervure Kabartma Jakar King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Seledon Nervure Kabartma Jakar King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Seledon

      Nervure Kabartma Jakar King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Seledon

      699,99 419,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "27", "sku": "", "category": "Battal Boy Nevresim Takımı", "name": "Nervure Kabartma Jakar King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Beyaz", "product_id": "10032056", "price": "419.99", "brand": "", "variant": "Z00047", "dimension9": "000000010032056002", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10032056.", "dimension15": "000000010032056002", "dimension16": " 699.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "45593" } }
      Nervure Kabartma Jakar King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Beyaz Nervure Kabartma Jakar King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Beyaz

      Nervure Kabartma Jakar King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Beyaz

      699,99 419,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "28", "sku": "", "category": "Çift Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Nature Jakarlı Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Beyaz", "product_id": "10030671", "price": "299.99", "brand": "", "variant": "Z00047", "dimension9": "000000010030671001", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10030671.", "dimension15": "000000010030671001", "dimension16": " 499.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "43515" } }
      Nature Jakarlı Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Beyaz Nature Jakarlı Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Beyaz

      Nature Jakarlı Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Beyaz

      499,99 299,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "29", "sku": "", "category": "Çift Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Moderna Düz Flamlı Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Kum Beji", "product_id": "10031450", "price": "299.99", "brand": "", "variant": "Z00129", "dimension9": "000000010031450010", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031450.", "dimension15": "000000010031450010", "dimension16": " 499.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "45486" } }
      Moderna Düz Flamlı Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Kum Beji Moderna Düz Flamlı Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Kum Beji

      Moderna Düz Flamlı Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Kum Beji

      499,99 299,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "30", "sku": "", "category": "Çift Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Moderna Düz Flamlı Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Seledon", "product_id": "10031450", "price": "299.99", "brand": "", "variant": "Z00190", "dimension9": "000000010031450006", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031450.", "dimension15": "000000010031450006", "dimension16": " 499.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "45298" } }
      Moderna Düz Flamlı Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Seledon Moderna Düz Flamlı Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Seledon

      Moderna Düz Flamlı Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Seledon

      499,99 299,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "31", "sku": "", "category": "Çift Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Crystal İpeksi Twill Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Mavi", "product_id": "10029257", "price": "319.99", "brand": "", "variant": "Z00139", "dimension9": "000000010029257005", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10029257.", "dimension15": "000000010029257005", "dimension16": " 599.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "34739" } }
      Crystal İpeksi Twill Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Mavi Crystal İpeksi Twill Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Mavi

      Crystal İpeksi Twill Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Mavi

      599,99 319,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "32", "sku": "", "category": "Battal Boy Nevresim Takımı", "name": "Crystal İpeksi Twill King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Gri", "product_id": "10030333", "price": "349.99", "brand": "", "variant": "Z00075", "dimension9": "000000010030333003", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10030333.", "dimension15": "000000010030333003", "dimension16": " 699.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "41136" } }
      Crystal İpeksi Twill King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Gri Crystal İpeksi Twill King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Gri

      Crystal İpeksi Twill King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Gri

      699,99 349,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "33", "sku": "", "category": "Çift Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Sharp Twill Suit Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Lacivert", "product_id": "10030644", "price": "319.99", "brand": "", "variant": "Z00130", "dimension9": "000000010030644005", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10030644.", "dimension15": "000000010030644005", "dimension16": " 599.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "39079" } }
      Sharp Twill Suit Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Lacivert Sharp Twill Suit Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Lacivert

      Sharp Twill Suit Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Lacivert

      599,99 319,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "34", "sku": "", "category": "Battal Boy Nevresim Takımı", "name": "Crystal İpeksi Twill King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Mavi", "product_id": "10029257", "price": "349.99", "brand": "", "variant": "Z00139", "dimension9": "000000010029257006", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10029257.", "dimension15": "000000010029257006", "dimension16": " 699.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "34740" } }
      Crystal İpeksi Twill King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Mavi Crystal İpeksi Twill King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Mavi

      Crystal İpeksi Twill King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Mavi

      699,99 349,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "35", "sku": "", "category": "Battal Boy Nevresim Takımı", "name": "Crystal İpeksi Twill King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Pembe", "product_id": "10029257", "price": "349.99", "brand": "", "variant": "Z00162", "dimension9": "000000010029257012", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10029257.", "dimension15": "000000010029257012", "dimension16": " 699.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "34746" } }
      Crystal İpeksi Twill King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Pembe Crystal İpeksi Twill King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Pembe

      Crystal İpeksi Twill King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Pembe

      699,99 349,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "36", "sku": "", "category": "Çift Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Wide Stripe Çizgili Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Beyaz", "product_id": "10028687", "price": "479.99", "brand": "", "variant": "Z00047", "dimension9": "000000010028687001", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10028687.", "dimension15": "000000010028687001", "dimension16": " 799.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "34452" } }
      Wide Stripe Çizgili Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Beyaz Wide Stripe Çizgili Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Beyaz

      Wide Stripe Çizgili Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Beyaz

      799,99 479,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "37", "sku": "", "category": "Bebek Nevresim Takımı", "name": "Dogs Flanel Bebek Nevresim Takımı 100x150 Cm Yeşil", "product_id": "10030046", "price": "139.99", "brand": "", "variant": "Z00221", "dimension9": "000000010030046001", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10030046.", "dimension15": "000000010030046001", "dimension16": " 199.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "38222" } }
      Dogs Flanel Bebek Nevresim Takımı 100x150 Cm Yeşil Dogs Flanel Bebek Nevresim Takımı 100x150 Cm Yeşil

      Dogs Flanel Bebek Nevresim Takımı 100x150 Cm Yeşil

      199,99 139,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "38", "sku": "", "category": "Dört Mevsim Nevresim Takımı", "name": "Mini Cars Pamuklu Bebek Nevresim Takımı 100x150 Cm Mavi", "product_id": "10029817", "price": "139.99", "brand": "", "variant": "Z00139", "dimension9": "000000010029817001", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10029817.", "dimension15": "000000010029817001", "dimension16": " 199.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "38306" } }
      Mini Cars Pamuklu Bebek Nevresim Takımı 100x150 Cm Mavi Mini Cars Pamuklu Bebek Nevresim Takımı 100x150 Cm Mavi

      Mini Cars Pamuklu Bebek Nevresim Takımı 100x150 Cm Mavi

      199,99 139,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "39", "sku": "", "category": "Çift Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Summer Ivy Krep Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Yeşil", "product_id": "10031458", "price": "359.99", "brand": "", "variant": "Z00221", "dimension9": "000000010031458002", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031458.", "dimension15": "000000010031458002", "dimension16": " 599.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "44496" } }
      Summer Ivy Krep Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Yeşil Summer Ivy Krep Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Yeşil

      Summer Ivy Krep Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Yeşil

      599,99 359,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "40", "sku": "", "category": "Tek Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Curly Gofre Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Pembe", "product_id": "10031879", "price": "287.99", "brand": "", "variant": "Z00162", "dimension9": "000000010031879005", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031879.", "dimension15": "000000010031879005", "dimension16": " 479.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "45510" } }
      Curly Gofre Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Pembe Curly Gofre Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Pembe

      Curly Gofre Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Pembe

      479,99 287,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "41", "sku": "", "category": "Çift Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Classy Melange Twill Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Gold Bej", "product_id": "10031244", "price": "319.99", "brand": "", "variant": "Z02385", "dimension9": "000000010031244002", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031244.", "dimension15": "000000010031244002", "dimension16": " 599.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "41288" } }
      Classy Melange Twill Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Gold Bej Classy Melange Twill Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Gold Bej

      Classy Melange Twill Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Gold Bej

      599,99 319,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "42", "sku": "", "category": "Battal Boy Nevresim Takımı", "name": "Olive Twig Krep King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Zeytin Yeşili", "product_id": "10031457", "price": "419.99", "brand": "", "variant": "Z00223", "dimension9": "000000010031457003", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031457.", "dimension15": "000000010031457003", "dimension16": " 699.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "44500" } }
      Olive Twig Krep King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Zeytin Yeşili Olive Twig Krep King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Zeytin Yeşili

      Olive Twig Krep King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Zeytin Yeşili

      699,99 419,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "43", "sku": "", "category": "Tek Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Olive Twig Krep Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Zeytin Yeşili", "product_id": "10031457", "price": "287.99", "brand": "", "variant": "Z00223", "dimension9": "000000010031457001", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031457.", "dimension15": "000000010031457001", "dimension16": " 479.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "45110" } }
      Olive Twig Krep Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Zeytin Yeşili Olive Twig Krep Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Zeytin Yeşili

      Olive Twig Krep Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Zeytin Yeşili

      479,99 287,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "44", "sku": "", "category": "Battal Boy Nevresim Takımı", "name": "Moderna Düz Flamlı King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Beyaz", "product_id": "10031450", "price": "329.99", "brand": "", "variant": "Z00047", "dimension9": "000000010031450003", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031450.", "dimension15": "000000010031450003", "dimension16": " 549.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "46937" } }
      Moderna Düz Flamlı King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Beyaz Moderna Düz Flamlı King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Beyaz

      Moderna Düz Flamlı King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Beyaz

      549,99 329,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "45", "sku": "", "category": "Battal Boy Nevresim Takımı", "name": "Curly Gofre King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Bej", "product_id": "10031879", "price": "419.99", "brand": "", "variant": "Z00039", "dimension9": "000000010031879011", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031879.", "dimension15": "000000010031879011", "dimension16": " 699.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "45515" } }
      Curly Gofre King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Bej Curly Gofre King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Bej

      Curly Gofre King Size Nevresim Takımı 240x220 Cm Bej

      699,99 419,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "46", "sku": "", "category": "Çift Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Plain Flanel Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Mürdüm-gri", "product_id": "10030299", "price": "479.99", "brand": "", "variant": "Z02362", "dimension9": "000000010030299002", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10030299.", "dimension15": "000000010030299002", "dimension16": " 799.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "40050" } }
      Plain Flanel Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Mürdüm-gri Plain Flanel Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Mürdüm-gri

      Plain Flanel Çift Kişilik Nevresim Takımı 200x220 Cm Mürdüm-gri

      799,99 479,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "47", "sku": "", "category": "Bebek Nevresim Takımı", "name": "Sweet Clouds Pamuklu Bebek Nevresim Takımı 100x150 Cm Mint", "product_id": "10025270", "price": "139.99", "brand": "", "variant": "Z00149", "dimension9": "000000010025270001", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10025270.", "dimension15": "000000010025270001", "dimension16": " 199.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "30842" } }
      Sweet Clouds Pamuklu Bebek Nevresim Takımı 100x150 Cm Mint Sweet Clouds Pamuklu Bebek Nevresim Takımı 100x150 Cm Mint

      Sweet Clouds Pamuklu Bebek Nevresim Takımı 100x150 Cm Mint

      199,99 139,99
      { "actionField" : { "list": "yatak-odasinevresim-takimi" }, "product": { "position": "48", "sku": "", "category": "Tek Kişilik Nevresim Takımı", "name": "Elite Diamond İpliği Boyalı Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Lacivert", "product_id": "10031595", "price": "287.99", "brand": "", "variant": "Z00130", "dimension9": "000000010031595005", "dimension11": " | ", "dimension13": " |  | ", "dimension14": "10031595.", "dimension15": "000000010031595005", "dimension16": " 479.99 ", "dimension17": "indirimli" , "dimension18": "", "dimension30": "45136" } }
      Elite Diamond İpliği Boyalı Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Lacivert Elite Diamond İpliği Boyalı Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Lacivert

      Elite Diamond İpliği Boyalı Tek Kişilik Nevresim Takımı 160x220 Cm Lacivert

      479,99 287,99
      DAHA FAZLA ÜRÜN GÖR
      185 üründen 48 ürün gösteriliyor

      Nevresim Takımı

      Nevresim takımı yatak odasında şık görünüm, rahatlık ve temizlik sunan özellikleri ile evlerin vazgeçilmezi. Farklı desenleri ile dekorasyona renk katan, yumuşacık dokuları ile uykularınıza konfor ekleyen, kolay temizlenebilmesi ile hayatınıza pratiklik kazandıran ürünlerin, farklı yatak boyları ve kullanıcılar için değişen ebat ve çeşitlerde alternatifleri bulunuyor. Kullanıcılar, alışkanlıklarına göre çarşaf bulunduran nevresim takımlarını tercih edebiliyor.

      Nevresim takımı, yatak odalarını taçlandırmak için üretilen önemli ev tekstili ürünleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Nevresim takımı seçenekleri, farklı desenleri ve renkleri sayesinde her zevke hitap ediyor. Yatak odalarına taze ve düzenli bir detay katan takımlar modern tasarımlarıylada estetik bir bütünlük sağlıyor. Seçim yapmanızı bekleyen alternatifler arasında tek kişilik takımlardan çift kişilik takımlara, battal boy takımlardan çocuk nevresim takımlarına, bebek nevresim takımlarından pamuk nevresim takımı modellerine, twill nevresim takımlarından dört mevsim kullanılabilir takımlara dek uzanan geniş bir seçki bulunuyor. Bu zengin ürün seçkisini değerlendirerek ailenizin tüm nevresim takımı ihtiyaçlarını tamamlayabilirsiniz. Kumaş kalitesi ile konforlu bir uykuyu da beraberinde getiren takımlar griden ekruya, maviden beje, kahverengiden laciverte, pembeden yeşile, bordodan kreme, mordan kırmızıya, beyazdan siyaha uzanan renk alternatifleriyle de dikkat çekiyor.

      Böylesine zengin bir ürün seçkisi sunan indirimli nevresim takımları fiyat aralıklarıyla da her bütçeye hitap ediyor. Takımların kumaş kalitesi, modern tasarımları ve boyut seçenekleri düşünüldüğünde fiyataralıkları son derece uygun seçenekler sunuyor. Bu seçenekleri renk, ebat, ölçüve fiyat özelinde filtreleme yaparak listeleyebilir ve hem bütçenize hem de zevkinize uygun olan takımı kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Takımların içeriği genel olarak nevresim, yastık kılıfı ve çarşaftan oluşuyor. Farklı kumaş alternatifleri sunan takımlar, renk ve desenleri ile her tarz yatak odasını tamamlıyor. Özellikleriyle ve fiyat aralıklarıyla ideal bir hediye seçeneği olarak da satın alınabilen siyah, gri, kırmızı ve beyaz nevresim takımı modelleri ile siz de sevdiklerinizin yatak odalarına estetik bir dokunuş katabilirsiniz.

      Nevresim Takımı Ölçüleri Nelerdir?

      Yatağa uygun nevresim takımı seçerken ürünlerin boyutlarını bilmeniz gerekiyor. Standart boyutlarla üretim yapılıyor. Bebek nevresim takımı 100 cm x 150 cm ebatlarında dikiliyor. Tek kişilik nevresim takımları için 160 cm x 220 cm boyutlar uygun görülürken çift kişilik nevresim takımları 200 cm x 220 cm boyutlarında tasarlanıyor. Battal boy yataklar için seçilen king size nevresim takımı modelleri ise 240 cm x 220 cm boyutlarında kullanıcılara sunuluyor. Birçok modelde, aynı desene sahip nevresimlerin farklı boyutlarda alternatifleri bulunabiliyor. Kullanıcılar, yataklarının boyutlarına en uygun boylarda nevresim takımlarını kolaylıkla seçerek sepete atıyor ve siparişini tamamlayabiliyor.

      Nevresim Takımı Modelleri

      Nevresim takımları; ölçülerine, dokularına, renklerine, desenlerine göre farklılaşıyor. Tek kişilik yataklar için tasarlanan tek kişilik nevresim takımı modelleri bulunurken bebek yatakları için de özel bebek nevresim takımları koleksiyonda yer alıyor. Yetişkinlerin kullanımı için hazırlanan çift kişilik nevresim takımı ürünleri ise, standart ve battal boy olarak çeşitleniyor. Yazlık nevresimlerde keten kumaşlar daha sık kullanılıyor, kış ayları için ise pamuk saten nevresim takımları kullanıcıların tercihi oluyor. Saten gibi özel kumaşlardan hazırlanan nevresim takımları da kullanıcıların zevklerine hitap ediyor. Hem günlük kullanım için tasarlanan hem de özel misafirler, çeyizler için hazırlanan nevresim modelleri farklı renk, desen ve boyutları ile alıcılarını bekliyor.

      Nevresim Takımı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler?

      Günlük kullanım için olan modellerde, rahatlık tercih edilirken çeyiz için hazırlanan tasarımlarda şıklık bir adım daha öne çıkıyor. Nakışlı nevresim takımı modelleri daha çok çeyiz sandıkları için seçiliyor. Tek renk nevresim takımı modelleri, günlük kullanım için ideal görülüyor. Özellikle yurtta yaşayan öğrenciler, sade zevklere sahip olanlar, oda dekorasyonunda minimalizmden yana seçim yapanlar düz renkleri kullanmayı tercih ediyor. Beyaz nevresim takımı modelleri kullanışlı özellikleri, kolaylıkla diğer parçalarla takım yapılabilmesi, sadeliği ile kullanıcıların seçimi oluyor. Temiz ve sade görünüm veren beyaz renk, özelikle otellerde temizliği çağrıştırdığı için kullanılıyor. Nevresim takımları, huzur veren bulut resimleri, çiçek desenleri, geometrik baskılar, vahşi desenler, ağaçlar, doğa eskizleri sıklıkla tercih ediliyor. Nevresim takımı seçerken zevkinizin yanında oda dekorasyonunuzu da dikkate almalısınız. Her gün yatak örtüsü sermek veya kullanmak sizin için zor olabiliyor. Nevresim takımı ürünleri arasından şık ve uyumlu bir model seçerek dekorasyona estetik katabilirsiniz. Örneğin country tarzı dekorasyona sahipseniz, pembe, pudra veya ekru tonlarında çiçekli bir nevresim ile odanızdaki temayı yatağınıza taşıyabilirsiniz.

      Karıştırın, Eşleştirin Kendi Takımınızı Yaratın

      Klasik nevresim takımı içinde çarşaf, nevresim ve yastık kılıfları yer alırken günümüzde kullanıcılara seçim özgürlüğü tanıyan yeni takımlar da dikkat çekiyor. Çarşaf bulundurmayan yeni nesil nevresimler, kullanıcılara kendi takımlarını yapma fırsatı veriyor. Çiçekli bir nevresimi kontrast renkte bir çarşafla kombinleyebilir, takımı başka renkle eşleştirerek kendi nevresim takımı kombininizi yaratabilirsiniz. English Home'un birbirinden renkli yastık kılıflarını koyarak çift yastıklara iki tane daha ekleyebilir, yataklarınızda konforlu ve şık görünümü pekiştirebilirsiniz. Pembe nevresime turkuaz çarşaf kullanmak veya açık renk takımı koyu renk bir çarşafla bir araya getirmek sizin yaratıcılığınızı gösteriyor. Yeni nesil yastık kılıfları, birbirinden şık çarşaflarla eşleştirilerek özgün takımlar oluşturmanıza imkan tanıyor.

      Nevresim Takımlarında Uyum Mevsimi

      Nevresim takımları seçilirken kullanıcılar ev tekstil ürünlerini bir bütün olarak düşünerek dekorasyonu tamamlıyor. Yatak odalarına uyum getiren kullanıcılar, yatak takımlarının havlularla, perdelerle, halı ve yatak örtüleri ile uyumlu olmasına dikkat ediyor. Böylelikle yatak odasındaki dekorasyon, nevresim takımlarının şık dokunuşu ile bir bütün haline geliyor. Örneğin, mavi nevresim takımı modelleri seçildiğinde, mavinin diğer tonlarını taşıyan halılar, uyumlu bej renklerde perdeler ve halılar takıma eşlik ediyor. Ton sür ton dekorasyon kadar uyumlu renkler de kullanılıyor. Sıcak ve soğuk renklerin bir arada kombinlenmesi ile uyum yakalanabiliyor. Ahşap sıcaklığının öne çıktığı odalarda açık mavi renk dekorasyona nefes aldırıyor. Beyaz mobilyalar, pembenin heyecan verici canlılığı ile tamamlanıyor. Yatak odasında kullanılan soft renkler, kullanıcıların huzur bulduğu dinlenme alanlarını sade zevk ile donatarak konfor sağlıyor.

      Nevresim Takımı Fiyatları

      Nevresim takımı fiyatları, ürünlerin kumaş içeriğine, boyutlarına, tasarım özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Günlük kullanım için tasarlanan nevresim takımları, çeyiz ürünlerinden daha uygun fiyatlarla alıcı buluyor. Çeyizleri süsleyen nakışlı nevresim takımı modelleri ve fiyatları, düz renk veya baskılı, sade tasarımlardan daha yüksek fiyatlarla etiketleniyor. Ürünlerin kumaş türleri, nakış gibi eklentiler fiyat farkının sebebi oluyor. Dönemsel kampanyalar da nevresim takımı fiyatlarında avantaj sağlıyor. İndirimli nevresim takımları, koleksiyondaki seçkin parçalara uygun fiyatlarla sahip olmanıza imkan tanıyor.

      Siz de evlerinize rahat ve şık nevresim takımı modellerinden dilediğinizi alabilir, yatak odanızın dekorasyonunu tamamlarken konforlu uykular vadeden ürünleri bulabilirsiniz. English Home ürünleri arasında yer alan nevresim takımı ile rengarenk, desen desen nevresimlere sahip olabilirsiniz. Kaliteli ve uygun fiyatlı nevresim takımı modellerini English Home ürünleri arasında keşfederek zevkinize, bütçenize ve ihtiyaçlarınıza yönelik seçiminizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Dilerseniz kendi odanız, bebeğinizin yatağı, çocuk veya genç odası için nevresim takımı ürünleri seçebilir, kendinize ve sevdiklerinize kaliteli modelleri armağan edebilirsiniz.

      Nevresim Takımı Modelleri Nasıl Temizlenir?

      Nevresim takımı modelleri seçimi kadar temizliği de son derece önemli. Nevresim takımını nasıl yıkadığınız kullanım ömrünü ve ürünün görselliğini büyük oranda etkiliyor. Bunun yanında nevresim takımları farklı kumaş türleriyle de üretiliyor ve her kumaş türü farklı bakım gerektiriyor. Bu nedenle nevresim takımlarını yıkarken belirli kurallar çerçevesinde hareket etmek büyük önem taşıyor. Nevresim takımı modellerini yıkarken aşağıdaki noktalara dikkat edebilirsiniz:

      • Yeni satın aldığınız nevresim takımında üretim esnasında eklenen kimyasallar bulunuyor. Yıkama için kullanacağınız deterjan, bu kimyasalların kilitlenmesine neden olabiliyor. Bu nedenle yeni aldığınız nevresimi 1 bardak karbonatla yıkamanız öneriliyor. Yıkama programının durulama döngüsünde de 1 fincan beyaz sirke eklemelisiniz.
      • Rutin nevresim yıkamasında, çamaşır makinesine sadece nevresim takımını yerleştirmelisiniz. Böylelikle nevresim takımlarının daha etkili bir şekilde yıkanmasını sağlayabilirsiniz.
      • Nevresimlerinizi uzun yıllar boyunca kullanmak istiyorsanız az miktarda deterjanla yıkamaya özen göstermelisiniz. Bunun için nevresimin yıkama talimatından yardım alabilirsiniz.
      • Nevresimlerinizi yıkarken çamaşır makinesinde doğru program ve sıcaklığı ayarlamanız da son derece önemli. Bunun için etiket üzerinde yer alan yıkama talimatlarına mutlaka göz atmanız gerekiyor.
      • Çamaşır makinesi yıkama işlemlerinde program durulama döngüsüne geldiğinde 1 bardak beyaz sirke eklemelisiniz. Bu işlemle kumaş dokularında bulunan deterjan kalıntılarından kolaylıkla kurtulabilirsiniz.
      • Nevresim takımlarını haftada bir ya da en azından birkaç haftada bir olacak şekilde yıkamalısınız.
      • Nevresimleri yıkarken seçtiğiniz sıcaklık ayarı oldukça önemli. Nevresimin etiketinde yer alan yıkama talimatlarına göz atarak sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Ancak 40 dereceden yüksek bir program seçmemeye özen göstermelisiniz.

      Pamuk Saten Nevresim Takımı

      Pamuk saten nevresim takımı modelleri, özel iplik dokuması sayesinde hava geçiren bir yapıya sahip. Saten kumaşlarda tipik olarak yaşanan kayganlık bu kumaşta yaşanmıyor. Pamuk saten nevresimler yıkama sonrasında da ütüleme işlemi gerektirmiyor. Pamuk saten kumaşa sahip olan king size nevresim takımı modelleri ve bunun yanında tek kişilik olan modellerle sunulan pamuk saten nevresimler, yatak odasında minimal detaylar kullanmayı sevenlerin ilk tercihi oluyor. Sade görünüme sahip olan takımlar, konforlu uyku deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılara da hitap ediyor. Siz de hem şık hem de konforlu bir nevresim takımı satın almak istiyorsanız pamuk saten kumaştan üretilmiş olan modelleri tercih edebilirsiniz ve dilerseniz sevdiklerinize hediye etmek üzerede satın alabilirsiniz.

      Pamuk saten nevresim takımı fiyatları setin boyutlarına göre farklılık gösteriyor. Uzun yıllar kullanılabilir kalitesi ve konforlu uyku deneyimi yaşamayı mümkün kılan kumaş özelliği düşünüldüğünde fiyat aralıkları son derece uygun alternatifler yaratıyor. Renk, ebat, ölçü ve fiyat özelinde filtreleme yaparak bu alternatifleri hem zevkiniz hem de bütçeniz doğrultusunda listeleyebilirsiniz. Böylelikle her özelliğiyle size uygun olan takımı belirleyebilirsiniz. Hem kendiniz hem de evinizde yatıya kalan konuklarınız için kullanabileceğiniz pamuk nevresim kumaş takımlar beyazdan kırmızıya, mordan antrasite ve mürdüme uzanan bir renk seçkisi sunuyor. Bu renk seçkisinin vadettiği uygun fiyat aralıklarını değerlendirerek ürünlerin tüm renklerini satın alabilirsiniz.

      Twill Nevresim Takımı

      Twillnevresim takımı modelleri, kumaş yapıları gereği son derece yumuşak ve kaygan bir dokuya sahip. Griden beje, kahverengiden laciverte ve maviye uzanan renk seçkisine sahip olan twill takımlar tasarımları ile her zevke hitap ediyor. Tek renk nevresim takımı modelleri seven kullanıcıların ilk tercihi olan twill takımlar, farklı ebat alternatifleri ile dikkat çekiyor. Her tarz yatak odasına uyum sağlayan takımlar, uzun yıllar kullanılabilir kaliteyi sunuyor. Her nevresim değiştirme işleminde aynı zevki yaşatan takımlar yatak odalarına modern bir detay katıyor. Siz de yumuşak dokulu bir nevresimde uyku deneyimi yaşamak ve aynı zamanda yatak odanıza tarz katmak istiyorsanız twill nevresim takımı çeşitlerini tercih edebilirsiniz.

      Ev tekstili trendlerinde modern ve şık detaylar giderek önem kazanıyor. Twill takımlar da bu trende ayak uyduran modellerden biri olarak öne çıkıyor. Twill takımlardan edinerek yatak odanızın havasını bir anda değiştirebilirsiniz. Üstelik oldukça cazip fiyat aralıklarıyla satışa sunulan seçenekleri dilediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Beğendiğiniz renkleri aynı anda satın alabilir ya da farklı nevresim takımlarını sepetinize ekleyebilirsiniz. Modeller arasından seçim yaparken yatağınızın ölçülerini göz önünde bulundurmaya dikkat etmelisiniz. Bunun yanında alacağınız kumaş türü hakkında mutlaka bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bu kriterler doğrultusunda hareket ettiğinizde tüm özellikleriyle içinize sinen nevresim takımına sahip olabilirsiniz.

      Tek Kişilik Nevresim Takımı

      Tek kişilik nevresim takımı modelleri de zengin seçenekler sunuyor. Tekkişilik nevresim takımı çeşitleri desen, kumaş tipi, renk, doku ve baskı özelinde farklılık gösteriyor. Bunun yanında her mevsim rahatlıkla kullanılabilen özel seriler, terletmeyen kumaştan yapılmış takımlar, ekstra yumuşak dokulu takımlar sıklıkla tercih edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca takımların kumaş tiplerinin yanında sahip oldukları desen de ayırt edici özellikleri arasında öne çıkıyor. Bu bakımdan değerlendirildiğinde her zevke uygun nevresim takımları yatak odalarına farklı bir detay katıyor. Sadelikten yana olan kullanıcılar genellikle tek renkli, sade baskılara sahip olan takımları seçiyor. Bu seçime en uygun seçenek olan beyaz renk nevresim takımları bu nedenle sıklıkla tercih ediliyor.

      Gösterişli dekorasyonu seven kullanıcılar çoklu renk kombinasyonuna sahip olan işlemeli ve baskılı modelleri satın alıyor. Bu nevresim takımlarının renk tonları farklılık içerebiliyor. Örneğin, nevresim takımı içerisinde bulunan yastıklar farklı renklerde ya da desenlerde olabiliyor. Böyle bir takım, yatak odalarına hem modern hem de sportif bir detay katıyor. Sunulan desen zenginliğide seçim aşamasında kullanıcılara avantaj yaratıyor. Uzay temalı, mevsim temalı, geometrik baskılı, doğa temalı ve daha nicesi kullanıcıların zevkleri doğrultusunda seçim yapmasına yardım ediyor.

      Çift Kişilik Nevresim Takımı

      Çift kişilik nevresim takımı modelleri yatak odalarına hem şıklık katıyor hem de konfor alanı yaratıyor. Birbirinden farklı özellikleri ile dikkat çeken çift kişilik nevresim takımı modelleri, bu bakımdan geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Takımlar; kumaş türü, dokusu, rengi, deseni ve kalitesi özelinde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor ve kullanıcılara istedikleri nevresim takımını bulabilme olanağı yaratıyor. Tüm nevresim takımı modelleri kaliteli bir uyku deneyimi yaşatmak üzere tasarlanıyor. Kolaylıkla temizlenebilme ve mevsim özelinde koruma sağlama gibi özellikler takımların sunduğu rahatlıklar arasında yer alıyor.

      Desenli, desensiz ya da dantelli nevresim takımı modelleri ve fiyatları takımın belirli özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Ancak ürünlerin kalitesi ve desen çeşitliliği düşünüldüğünde fiyatlar son derece uygun aralıklar sunuyor. Tüm nevresim takımı çeşitlerini ve uygun fiyat aralıklarınıEnglish Home aracılığı ile satın alabilirsiniz. English Home modern ve konforlu takımları zengin bir yelpazede beğeninize sunuyor. Beyazdan ekruya, griden kreme, pembeden sarıya, kırmızıdan bordoya, maviden laciverte uzanan renk çeşitliliği sunan ürünleri özel filtreler ile listeleyebilirsiniz. Bu yelpazeyi hem yatak odanızın ihtiyacı hem de bütçeniz doğrultusunda değerlendirebilir ve hemen satın alabilirsiniz.

      { "productList": { "type": "Product List Viewed", "data": { "currency": "TRY", "products": [ { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" }, { "product_id": "", "sku": "", "quantity": , "category": "None", "name": "", "price": "", "variant": "", "stock" : "0", "brand": "EnglishHome", "dimension11": "", "dimension12": " | ", "dimension13": "", "dimension14": "", "dimension15": "", "dimension16": " ", "dimension17": "", "dimension18": "", "dimension19": "0", "dimension20": "", "dimension30": "", "dimension31": "" } ] } } }
      FAVORİ ÜRÜN

      Ürünü favori listenize eklediniz. Menüdeki kalbe tıklayarak tüm favori ürün listenizi görüntüleyebilirsiniz.