Nevresim Takımı

Nevresim takımı yatak odasında şık görünüm, rahatlık ve temizlik sunan özellikleri ile evlerin vazgeçilmezi. Farklı desenleri ile dekorasyona renk katan, yumuşacık dokuları ile uykularınıza konfor ekleyen, kolay temizlenebilmesi ile hayatınıza pratiklik kazandıran ürünlerin, farklı yatak boyları ve kullanıcılar için değişen ebat ve çeşitlerde alternatifleri bulunuyor. Kullanıcılar, alışkanlıklarına göre çarşaf bulunduran nevresim takımlarını tercih edebiliyor.

Nevresim takımı, yatak odalarını taçlandırmak için üretilen önemli ev tekstili ürünleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Nevresim takımı seçenekleri, farklı desenleri ve renkleri sayesinde her zevke hitap ediyor. Yatak odalarına taze ve düzenli bir detay katan takımlar modern tasarımlarıylada estetik bir bütünlük sağlıyor. Seçim yapmanızı bekleyen alternatifler arasında tek kişilik takımlardan çift kişilik takımlara, battal boy takımlardan çocuk nevresim takımlarına, bebek nevresim takımlarından pamuk nevresim takımı modellerine, twill nevresim takımlarından dört mevsim kullanılabilir takımlara dek uzanan geniş bir seçki bulunuyor. Bu zengin ürün seçkisini değerlendirerek ailenizin tüm nevresim takımı ihtiyaçlarını tamamlayabilirsiniz. Kumaş kalitesi ile konforlu bir uykuyu da beraberinde getiren takımlar griden ekruya, maviden beje, kahverengiden laciverte, pembeden yeşile, bordodan kreme, mordan kırmızıya, beyazdan siyaha uzanan renk alternatifleriyle de dikkat çekiyor.

Böylesine zengin bir ürün seçkisi sunan indirimli nevresim takımları fiyat aralıklarıyla da her bütçeye hitap ediyor. Takımların kumaş kalitesi, modern tasarımları ve boyut seçenekleri düşünüldüğünde fiyataralıkları son derece uygun seçenekler sunuyor. Bu seçenekleri renk, ebat, ölçüve fiyat özelinde filtreleme yaparak listeleyebilir ve hem bütçenize hem de zevkinize uygun olan takımı kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Takımların içeriği genel olarak nevresim, yastık kılıfı ve çarşaftan oluşuyor. Farklı kumaş alternatifleri sunan takımlar, renk ve desenleri ile her tarz yatak odasını tamamlıyor. Özellikleriyle ve fiyat aralıklarıyla ideal bir hediye seçeneği olarak da satın alınabilen siyah, gri, kırmızı ve beyaz nevresim takımı modelleri ile siz de sevdiklerinizin yatak odalarına estetik bir dokunuş katabilirsiniz.

Nevresim Takımı Ölçüleri Nelerdir?

Yatağa uygun nevresim takımı seçerken ürünlerin boyutlarını bilmeniz gerekiyor. Standart boyutlarla üretim yapılıyor. Bebek nevresim takımı 100 cm x 150 cm ebatlarında dikiliyor. Tek kişilik nevresim takımları için 160 cm x 220 cm boyutlar uygun görülürken çift kişilik nevresim takımları 200 cm x 220 cm boyutlarında tasarlanıyor. Battal boy yataklar için seçilen king size nevresim takımı modelleri ise 240 cm x 220 cm boyutlarında kullanıcılara sunuluyor. Birçok modelde, aynı desene sahip nevresimlerin farklı boyutlarda alternatifleri bulunabiliyor. Kullanıcılar, yataklarının boyutlarına en uygun boylarda nevresim takımlarını kolaylıkla seçerek sepete atıyor ve siparişini tamamlayabiliyor.

Nevresim Takımı Modelleri

Nevresim takımları; ölçülerine, dokularına, renklerine, desenlerine göre farklılaşıyor. Tek kişilik yataklar için tasarlanan tek kişilik nevresim takımı modelleri bulunurken bebek yatakları için de özel bebek nevresim takımları koleksiyonda yer alıyor. Yetişkinlerin kullanımı için hazırlanan çift kişilik nevresim takımı ürünleri ise, standart ve battal boy olarak çeşitleniyor. Yazlık nevresimlerde keten kumaşlar daha sık kullanılıyor, kış ayları için ise pamuk saten nevresim takımları kullanıcıların tercihi oluyor. Saten gibi özel kumaşlardan hazırlanan nevresim takımları da kullanıcıların zevklerine hitap ediyor. Hem günlük kullanım için tasarlanan hem de özel misafirler, çeyizler için hazırlanan nevresim modelleri farklı renk, desen ve boyutları ile alıcılarını bekliyor.

Nevresim Takımı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Günlük kullanım için olan modellerde, rahatlık tercih edilirken çeyiz için hazırlanan tasarımlarda şıklık bir adım daha öne çıkıyor. Nakışlı nevresim takımı modelleri daha çok çeyiz sandıkları için seçiliyor. Tek renk nevresim takımı modelleri, günlük kullanım için ideal görülüyor. Özellikle yurtta yaşayan öğrenciler, sade zevklere sahip olanlar, oda dekorasyonunda minimalizmden yana seçim yapanlar düz renkleri kullanmayı tercih ediyor. Beyaz nevresim takımı modelleri kullanışlı özellikleri, kolaylıkla diğer parçalarla takım yapılabilmesi, sadeliği ile kullanıcıların seçimi oluyor. Temiz ve sade görünüm veren beyaz renk, özelikle otellerde temizliği çağrıştırdığı için kullanılıyor. Nevresim takımları, huzur veren bulut resimleri, çiçek desenleri, geometrik baskılar, vahşi desenler, ağaçlar, doğa eskizleri sıklıkla tercih ediliyor. Nevresim takımı seçerken zevkinizin yanında oda dekorasyonunuzu da dikkate almalısınız. Her gün yatak örtüsü sermek veya kullanmak sizin için zor olabiliyor. Nevresim takımı ürünleri arasından şık ve uyumlu bir model seçerek dekorasyona estetik katabilirsiniz. Örneğin country tarzı dekorasyona sahipseniz, pembe, pudra veya ekru tonlarında çiçekli bir nevresim ile odanızdaki temayı yatağınıza taşıyabilirsiniz.

Karıştırın, Eşleştirin Kendi Takımınızı Yaratın

Klasik nevresim takımı içinde çarşaf, nevresim ve yastık kılıfları yer alırken günümüzde kullanıcılara seçim özgürlüğü tanıyan yeni takımlar da dikkat çekiyor. Çarşaf bulundurmayan yeni nesil nevresimler, kullanıcılara kendi takımlarını yapma fırsatı veriyor. Çiçekli bir nevresimi kontrast renkte bir çarşafla kombinleyebilir, takımı başka renkle eşleştirerek kendi nevresim takımı kombininizi yaratabilirsiniz. English Home'un birbirinden renkli yastık kılıflarını koyarak çift yastıklara iki tane daha ekleyebilir, yataklarınızda konforlu ve şık görünümü pekiştirebilirsiniz. Pembe nevresime turkuaz çarşaf kullanmak veya açık renk takımı koyu renk bir çarşafla bir araya getirmek sizin yaratıcılığınızı gösteriyor. Yeni nesil yastık kılıfları, birbirinden şık çarşaflarla eşleştirilerek özgün takımlar oluşturmanıza imkan tanıyor.

Nevresim Takımlarında Uyum Mevsimi

Nevresim takımları seçilirken kullanıcılar ev tekstil ürünlerini bir bütün olarak düşünerek dekorasyonu tamamlıyor. Yatak odalarına uyum getiren kullanıcılar, yatak takımlarının havlularla, perdelerle, halı ve yatak örtüleri ile uyumlu olmasına dikkat ediyor. Böylelikle yatak odasındaki dekorasyon, nevresim takımlarının şık dokunuşu ile bir bütün haline geliyor. Örneğin, mavi nevresim takımı modelleri seçildiğinde, mavinin diğer tonlarını taşıyan halılar, uyumlu bej renklerde perdeler ve halılar takıma eşlik ediyor. Ton sür ton dekorasyon kadar uyumlu renkler de kullanılıyor. Sıcak ve soğuk renklerin bir arada kombinlenmesi ile uyum yakalanabiliyor. Ahşap sıcaklığının öne çıktığı odalarda açık mavi renk dekorasyona nefes aldırıyor. Beyaz mobilyalar, pembenin heyecan verici canlılığı ile tamamlanıyor. Yatak odasında kullanılan soft renkler, kullanıcıların huzur bulduğu dinlenme alanlarını sade zevk ile donatarak konfor sağlıyor.

Nevresim Takımı Fiyatları

Nevresim takımı fiyatları, ürünlerin kumaş içeriğine, boyutlarına, tasarım özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Günlük kullanım için tasarlanan nevresim takımları, çeyiz ürünlerinden daha uygun fiyatlarla alıcı buluyor. Çeyizleri süsleyen nakışlı nevresim takımı modelleri ve fiyatları, düz renk veya baskılı, sade tasarımlardan daha yüksek fiyatlarla etiketleniyor. Ürünlerin kumaş türleri, nakış gibi eklentiler fiyat farkının sebebi oluyor. Dönemsel kampanyalar da nevresim takımı fiyatlarında avantaj sağlıyor. İndirimli nevresim takımları, koleksiyondaki seçkin parçalara uygun fiyatlarla sahip olmanıza imkan tanıyor.

Siz de evlerinize rahat ve şık nevresim takımı modellerinden dilediğinizi alabilir, yatak odanızın dekorasyonunu tamamlarken konforlu uykular vadeden ürünleri bulabilirsiniz. English Home ürünleri arasında yer alan nevresim takımı ile rengarenk, desen desen nevresimlere sahip olabilirsiniz. Kaliteli ve uygun fiyatlı nevresim takımı modellerini English Home ürünleri arasında keşfederek zevkinize, bütçenize ve ihtiyaçlarınıza yönelik seçiminizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Dilerseniz kendi odanız, bebeğinizin yatağı, çocuk veya genç odası için nevresim takımı ürünleri seçebilir, kendinize ve sevdiklerinize kaliteli modelleri armağan edebilirsiniz.