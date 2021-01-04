Nevresim takımı yatak odasında şık görünüm, rahatlık ve temizlik sunan özellikleri ile evlerin vazgeçilmezi. Farklı desenleri ile dekorasyona renk katan, yumuşacık dokuları ile uykularınıza konfor ekleyen, kolay temizlenebilmesi ile hayatınıza pratiklik kazandıran ürünlerin, farklı yatak boyları ve kullanıcılar için değişen ebat ve çeşitlerde alternatifleri bulunuyor. Kullanıcılar, alışkanlıklarına göre çarşaf bulunduran nevresim takımlarını tercih edebiliyor.
Nevresim takımı, yatak odalarını taçlandırmak için üretilen önemli ev tekstili ürünleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Nevresim takımı seçenekleri, farklı desenleri ve renkleri sayesinde her zevke hitap ediyor. Yatak odalarına taze ve düzenli bir detay katan takımlar modern tasarımlarıylada estetik bir bütünlük sağlıyor. Seçim yapmanızı bekleyen alternatifler arasında tek kişilik takımlardan çift kişilik takımlara, battal boy takımlardan çocuk nevresim takımlarına, bebek nevresim takımlarından pamuk nevresim takımı modellerine, twill nevresim takımlarından dört mevsim kullanılabilir takımlara dek uzanan geniş bir seçki bulunuyor. Bu zengin ürün seçkisini değerlendirerek ailenizin tüm nevresim takımı ihtiyaçlarını tamamlayabilirsiniz. Kumaş kalitesi ile konforlu bir uykuyu da beraberinde getiren takımlar griden ekruya, maviden beje, kahverengiden laciverte, pembeden yeşile, bordodan kreme, mordan kırmızıya, beyazdan siyaha uzanan renk alternatifleriyle de dikkat çekiyor.
Böylesine zengin bir ürün seçkisi sunan indirimli nevresim takımları fiyat aralıklarıyla da her bütçeye hitap ediyor. Takımların kumaş kalitesi, modern tasarımları ve boyut seçenekleri düşünüldüğünde fiyataralıkları son derece uygun seçenekler sunuyor. Bu seçenekleri renk, ebat, ölçüve fiyat özelinde filtreleme yaparak listeleyebilir ve hem bütçenize hem de zevkinize uygun olan takımı kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Takımların içeriği genel olarak nevresim, yastık kılıfı ve çarşaftan oluşuyor. Farklı kumaş alternatifleri sunan takımlar, renk ve desenleri ile her tarz yatak odasını tamamlıyor. Özellikleriyle ve fiyat aralıklarıyla ideal bir hediye seçeneği olarak da satın alınabilen siyah, gri, kırmızı ve beyaz nevresim takımı modelleri ile siz de sevdiklerinizin yatak odalarına estetik bir dokunuş katabilirsiniz.
Nevresim Takımı Ölçüleri Nelerdir?
Yatağa uygun nevresim takımı seçerken ürünlerin boyutlarını bilmeniz gerekiyor. Standart boyutlarla üretim yapılıyor. Bebek nevresim takımı 100 cm x 150 cm ebatlarında dikiliyor. Tek kişilik nevresim takımları için 160 cm x 220 cm boyutlar uygun görülürken çift kişilik nevresim takımları 200 cm x 220 cm boyutlarında tasarlanıyor. Battal boy yataklar için seçilen king size nevresim takımı modelleri ise 240 cm x 220 cm boyutlarında kullanıcılara sunuluyor. Birçok modelde, aynı desene sahip nevresimlerin farklı boyutlarda alternatifleri bulunabiliyor. Kullanıcılar, yataklarının boyutlarına en uygun boylarda nevresim takımlarını kolaylıkla seçerek sepete atıyor ve siparişini tamamlayabiliyor.
Nevresim Takımı Modelleri
Nevresim takımları; ölçülerine, dokularına, renklerine, desenlerine göre farklılaşıyor. Tek kişilik yataklar için tasarlanan tek kişilik nevresim takımımodelleri bulunurken bebek yatakları için de özel bebek nevresim takımları koleksiyonda yer alıyor. Yetişkinlerin kullanımı için hazırlanan çift kişilik nevresim takımı ürünleri ise, standart ve battal boy olarak çeşitleniyor. Yazlık nevresimlerde keten kumaşlar daha sık kullanılıyor, kış ayları için ise pamuk saten nevresim takımlarıkullanıcıların tercihi oluyor. Saten gibi özel kumaşlardan hazırlanan nevresim takımları da kullanıcıların zevklerine hitap ediyor. Hem günlük kullanım için tasarlanan hem de özel misafirler, çeyizler için hazırlanan nevresim modelleri farklı renk, desen ve boyutları ile alıcılarını bekliyor.
Nevresim Takımı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler?
Günlük kullanım için olan modellerde, rahatlık tercih edilirken çeyiz için hazırlanan tasarımlarda şıklık bir adım daha öne çıkıyor. Nakışlı nevresim takımı modelleri daha çok çeyiz sandıkları için seçiliyor. Tek renk nevresim takımı modelleri, günlük kullanım için ideal görülüyor. Özellikle yurtta yaşayan öğrenciler, sade zevklere sahip olanlar, oda dekorasyonunda minimalizmden yana seçim yapanlar düz renkleri kullanmayı tercih ediyor. Beyaz nevresim takımı modelleri kullanışlı özellikleri, kolaylıkla diğer parçalarla takım yapılabilmesi, sadeliği ile kullanıcıların seçimi oluyor. Temiz ve sade görünüm veren beyaz renk, özelikle otellerde temizliği çağrıştırdığı için kullanılıyor. Nevresim takımları, huzur veren bulut resimleri, çiçek desenleri, geometrik baskılar, vahşi desenler, ağaçlar, doğa eskizleri sıklıkla tercih ediliyor. Nevresim takımı seçerken zevkinizin yanında oda dekorasyonunuzu da dikkate almalısınız. Her gün yatak örtüsü sermek veya kullanmak sizin için zor olabiliyor. Nevresim takımı ürünleri arasından şık ve uyumlu bir model seçerek dekorasyona estetik katabilirsiniz. Örneğin country tarzı dekorasyona sahipseniz, pembe, pudra veya ekru tonlarında çiçekli bir nevresim ile odanızdaki temayı yatağınıza taşıyabilirsiniz.
Karıştırın, Eşleştirin Kendi Takımınızı Yaratın
Klasik nevresim takımı içinde çarşaf, nevresim ve yastık kılıfları yer alırken günümüzde kullanıcılara seçim özgürlüğü tanıyan yeni takımlar da dikkat çekiyor. Çarşaf bulundurmayan yeni nesil nevresimler, kullanıcılara kendi takımlarını yapma fırsatı veriyor. Çiçekli bir nevresimi kontrast renkte bir çarşafla kombinleyebilir, takımı başka renkle eşleştirerek kendi nevresim takımı kombininizi yaratabilirsiniz. English Home'un birbirinden renkli yastık kılıflarını koyarak çift yastıklara iki tane daha ekleyebilir, yataklarınızda konforlu ve şık görünümü pekiştirebilirsiniz. Pembe nevresime turkuaz çarşaf kullanmak veya açık renk takımı koyu renk bir çarşafla bir araya getirmek sizin yaratıcılığınızı gösteriyor. Yeni nesil yastık kılıfları, birbirinden şık çarşaflarla eşleştirilerek özgün takımlar oluşturmanıza imkan tanıyor.
Nevresim Takımlarında Uyum Mevsimi
Nevresim takımları seçilirken kullanıcılar ev tekstil ürünlerini bir bütün olarak düşünerek dekorasyonu tamamlıyor. Yatak odalarına uyum getiren kullanıcılar, yatak takımlarının havlularla, perdelerle, halı ve yatak örtüleri ile uyumlu olmasına dikkat ediyor. Böylelikle yatak odasındaki dekorasyon, nevresim takımlarının şık dokunuşu ile bir bütün haline geliyor. Örneğin, mavi nevresim takımı modelleri seçildiğinde, mavinin diğer tonlarını taşıyan halılar, uyumlu bej renklerde perdeler ve halılar takıma eşlik ediyor. Ton sür ton dekorasyon kadar uyumlu renkler de kullanılıyor. Sıcak ve soğuk renklerin bir arada kombinlenmesi ile uyum yakalanabiliyor. Ahşap sıcaklığının öne çıktığı odalarda açık mavi renk dekorasyona nefes aldırıyor. Beyaz mobilyalar, pembenin heyecan verici canlılığı ile tamamlanıyor. Yatak odasında kullanılan soft renkler, kullanıcıların huzur bulduğu dinlenme alanlarını sade zevk ile donatarak konfor sağlıyor.
Nevresim Takımı Fiyatları
Nevresim takımı fiyatları, ürünlerin kumaş içeriğine, boyutlarına, tasarım özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Günlük kullanım için tasarlanan nevresim takımları, çeyiz ürünlerinden daha uygun fiyatlarla alıcı buluyor. Çeyizleri süsleyen nakışlı nevresim takımı modelleri ve fiyatları, düz renk veya baskılı, sade tasarımlardan daha yüksek fiyatlarla etiketleniyor. Ürünlerin kumaş türleri, nakış gibi eklentiler fiyat farkının sebebi oluyor. Dönemsel kampanyalar da nevresim takımı fiyatlarında avantaj sağlıyor. İndirimli nevresim takımları, koleksiyondaki seçkin parçalara uygun fiyatlarla sahip olmanıza imkan tanıyor.
Siz de evlerinize rahat ve şık nevresim takımı modellerinden dilediğinizi alabilir, yatak odanızın dekorasyonunu tamamlarken konforlu uykular vadeden ürünleri bulabilirsiniz. English Home ürünleri arasında yer alan nevresim takımı ile rengarenk, desen desen nevresimlere sahip olabilirsiniz. Kaliteli ve uygun fiyatlı nevresim takımı modellerini English Home ürünleri arasında keşfederek zevkinize, bütçenize ve ihtiyaçlarınıza yönelik seçiminizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Dilerseniz kendi odanız, bebeğinizin yatağı, çocuk veya genç odası için nevresim takımı ürünleri seçebilir, kendinize ve sevdiklerinize kaliteli modelleri armağan edebilirsiniz.
Nevresim Takımı Modelleri Nasıl Temizlenir?
Nevresim takımı modelleri seçimi kadar temizliği de son derece önemli. Nevresim takımını nasıl yıkadığınız kullanım ömrünü ve ürünün görselliğini büyük oranda etkiliyor. Bunun yanında nevresim takımları farklı kumaş türleriyle de üretiliyor ve her kumaş türü farklı bakım gerektiriyor. Bu nedenle nevresim takımlarını yıkarken belirli kurallar çerçevesinde hareket etmek büyük önem taşıyor. Nevresim takımı modellerini yıkarken aşağıdaki noktalara dikkat edebilirsiniz:
Yeni satın aldığınız nevresim takımında üretim esnasında eklenen kimyasallar bulunuyor. Yıkama için kullanacağınız deterjan, bu kimyasalların kilitlenmesine neden olabiliyor. Bu nedenle yeni aldığınız nevresimi 1 bardak karbonatla yıkamanız öneriliyor. Yıkama programının durulama döngüsünde de 1 fincan beyaz sirke eklemelisiniz.
Rutin nevresim yıkamasında, çamaşır makinesine sadece nevresim takımını yerleştirmelisiniz. Böylelikle nevresim takımlarının daha etkili bir şekilde yıkanmasını sağlayabilirsiniz.
Nevresimlerinizi uzun yıllar boyunca kullanmak istiyorsanız az miktarda deterjanla yıkamaya özen göstermelisiniz. Bunun için nevresimin yıkama talimatından yardım alabilirsiniz.
Nevresimlerinizi yıkarken çamaşır makinesinde doğru program ve sıcaklığı ayarlamanız da son derece önemli. Bunun için etiket üzerinde yer alan yıkama talimatlarına mutlaka göz atmanız gerekiyor.
Çamaşır makinesi yıkama işlemlerinde program durulama döngüsüne geldiğinde 1 bardak beyaz sirke eklemelisiniz. Bu işlemle kumaş dokularında bulunan deterjan kalıntılarından kolaylıkla kurtulabilirsiniz.
Nevresim takımlarını haftada bir ya da en azından birkaç haftada bir olacak şekilde yıkamalısınız.
Nevresimleri yıkarken seçtiğiniz sıcaklık ayarı oldukça önemli. Nevresimin etiketinde yer alan yıkama talimatlarına göz atarak sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Ancak 40 dereceden yüksek bir program seçmemeye özen göstermelisiniz.
Pamuk Saten Nevresim Takımı
Pamuk saten nevresim takımı modelleri, özel iplik dokuması sayesinde hava geçiren bir yapıya sahip. Saten kumaşlarda tipik olarak yaşanan kayganlık bu kumaşta yaşanmıyor. Pamuk saten nevresimler yıkama sonrasında da ütüleme işlemi gerektirmiyor. Pamuk saten kumaşa sahip olan king size nevresim takımı modelleri ve bunun yanında tek kişilik olan modellerle sunulan pamuk saten nevresimler, yatak odasında minimal detaylar kullanmayı sevenlerin ilk tercihi oluyor. Sade görünüme sahip olan takımlar, konforlu uyku deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılara da hitap ediyor. Siz de hem şık hem de konforlu bir nevresim takımı satın almak istiyorsanız pamuk saten kumaştan üretilmiş olan modelleri tercih edebilirsiniz ve dilerseniz sevdiklerinize hediye etmek üzerede satın alabilirsiniz.
Pamuk saten nevresim takımı fiyatları setin boyutlarına göre farklılık gösteriyor. Uzun yıllar kullanılabilir kalitesi ve konforlu uyku deneyimi yaşamayı mümkün kılan kumaş özelliği düşünüldüğünde fiyat aralıkları son derece uygun alternatifler yaratıyor. Renk, ebat, ölçü ve fiyat özelinde filtreleme yaparak bu alternatifleri hem zevkiniz hem de bütçeniz doğrultusunda listeleyebilirsiniz. Böylelikle her özelliğiyle size uygun olan takımı belirleyebilirsiniz. Hem kendiniz hem de evinizde yatıya kalan konuklarınız için kullanabileceğiniz pamuk nevresim kumaş takımlar beyazdan kırmızıya, mordan antrasite ve mürdüme uzanan bir renk seçkisi sunuyor. Bu renk seçkisinin vadettiği uygun fiyat aralıklarını değerlendirerek ürünlerin tüm renklerini satın alabilirsiniz.
Twill Nevresim Takımı
Twillnevresim takımı modelleri, kumaş yapıları gereği son derece yumuşak ve kaygan bir dokuya sahip. Griden beje, kahverengiden laciverte ve maviye uzanan renk seçkisine sahip olan twill takımlar tasarımları ile her zevke hitap ediyor. Tek renk nevresim takımı modelleri seven kullanıcıların ilk tercihi olan twill takımlar, farklı ebat alternatifleri ile dikkat çekiyor. Her tarz yatak odasına uyum sağlayan takımlar, uzun yıllar kullanılabilir kaliteyi sunuyor. Her nevresim değiştirme işleminde aynı zevki yaşatan takımlar yatak odalarına modern bir detay katıyor. Siz de yumuşak dokulu bir nevresimde uyku deneyimi yaşamak ve aynı zamanda yatak odanıza tarz katmak istiyorsanız twill nevresim takımı çeşitlerini tercih edebilirsiniz.
Ev tekstili trendlerinde modern ve şık detaylar giderek önem kazanıyor. Twill takımlar da bu trende ayak uyduran modellerden biri olarak öne çıkıyor. Twill takımlardan edinerek yatak odanızın havasını bir anda değiştirebilirsiniz. Üstelik oldukça cazip fiyat aralıklarıyla satışa sunulan seçenekleri dilediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Beğendiğiniz renkleri aynı anda satın alabilir ya da farklı nevresim takımlarını sepetinize ekleyebilirsiniz. Modeller arasından seçim yaparken yatağınızın ölçülerini göz önünde bulundurmaya dikkat etmelisiniz. Bunun yanında alacağınız kumaş türü hakkında mutlaka bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bu kriterler doğrultusunda hareket ettiğinizde tüm özellikleriyle içinize sinen nevresim takımına sahip olabilirsiniz.
Tek Kişilik Nevresim Takımı
Tek kişilik nevresim takımı modelleri de zengin seçenekler sunuyor. Tekkişilik nevresim takımı çeşitleri desen, kumaş tipi, renk, doku ve baskı özelinde farklılık gösteriyor. Bunun yanında her mevsim rahatlıkla kullanılabilen özel seriler, terletmeyen kumaştan yapılmış takımlar, ekstra yumuşak dokulu takımlar sıklıkla tercih edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca takımların kumaş tiplerinin yanında sahip oldukları desen de ayırt edici özellikleri arasında öne çıkıyor. Bu bakımdan değerlendirildiğinde her zevke uygun nevresim takımları yatak odalarına farklı bir detay katıyor. Sadelikten yana olan kullanıcılar genellikle tek renkli, sade baskılara sahip olan takımları seçiyor. Bu seçime en uygun seçenek olan beyaz renk nevresim takımları bu nedenle sıklıkla tercih ediliyor.
Gösterişli dekorasyonu seven kullanıcılar çoklu renk kombinasyonuna sahip olan işlemeli ve baskılı modelleri satın alıyor. Bu nevresim takımlarının renk tonları farklılık içerebiliyor. Örneğin, nevresim takımı içerisinde bulunan yastıklar farklı renklerde ya da desenlerde olabiliyor. Böyle bir takım, yatak odalarına hem modern hem de sportif bir detay katıyor. Sunulan desen zenginliğide seçim aşamasında kullanıcılara avantaj yaratıyor. Uzay temalı, mevsim temalı, geometrik baskılı, doğa temalı ve daha nicesi kullanıcıların zevkleri doğrultusunda seçim yapmasına yardım ediyor.
Çift Kişilik Nevresim Takımı
Çift kişilik nevresim takımı modelleri yatak odalarına hem şıklık katıyor hem de konfor alanı yaratıyor. Birbirinden farklı özellikleri ile dikkat çeken çift kişilik nevresim takımı modelleri, bu bakımdan geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Takımlar; kumaş türü, dokusu, rengi, deseni ve kalitesi özelinde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor ve kullanıcılara istedikleri nevresim takımını bulabilme olanağı yaratıyor. Tüm nevresim takımı modelleri kaliteli bir uyku deneyimi yaşatmak üzere tasarlanıyor. Kolaylıkla temizlenebilme ve mevsim özelinde koruma sağlama gibi özellikler takımların sunduğu rahatlıklar arasında yer alıyor.
Desenli, desensiz ya da dantelli nevresim takımı modelleri ve fiyatları takımın belirli özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Ancak ürünlerin kalitesi ve desen çeşitliliği düşünüldüğünde fiyatlar son derece uygun aralıklar sunuyor. Tüm nevresim takımı çeşitlerini ve uygun fiyat aralıklarınıEnglish Home aracılığı ile satın alabilirsiniz. English Home modern ve konforlu takımları zengin bir yelpazede beğeninize sunuyor. Beyazdan ekruya, griden kreme, pembeden sarıya, kırmızıdan bordoya, maviden laciverte uzanan renk çeşitliliği sunan ürünleri özel filtreler ile listeleyebilirsiniz. Bu yelpazeyi hem yatak odanızın ihtiyacı hem de bütçeniz doğrultusunda değerlendirebilir ve hemen satın alabilirsiniz.